IMF: 80 ülke yardım için başvurdu

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, corona virüsü salgınından etkilenen yaklaşık 80 ülkenin destek talebinde bulunduğunu açıkladı. IMF’ye ülke sayısı 189.

Salgının insani maliyetinin ölçülemez durumda olduğunu ve tüm ülkelerin insanları korumak ve ekonomik hasarı azaltmak için birlikte çalışması gerektiğini söyleyen Georgieva, G20 maliye bakanları ile merkez bankası başkanlarına “şimdi dayanışma zamanı” sözleriyle seslendi.

1 TRİLYON DOLARLIK KREDİ PAKETİ HAZIR

Küresel ekonomide 2020’de en az 2008 finans krizi dönemindeki kadar büyük bir resesyon (ekonomik küçülme) beklediklerini söyleyen IMF Başkanı, 2021’de toparlanma umduklarını sözlerine ekledi.

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1 trilyon dolarlık tüm kredi kapasitelerini kullanmak için hazır olduklarını söyleyen IMF Başkanı, ülkelere sağlık sistemlerini güçlendirmeye ve virüsün yayılmasını durdurmaya öncelik vermeleri çağrısında bulunarak “Virüsün yayılması ne kadar hızlı durursa, toparlanma da o kadar hızlı ve güçlü olacak” dedi.

IMF, başvuru yapan ülkelerin adını açıklamadı ancak daha önce Venezuela’nın talebinin reddedildiği basına yansımıştı.

IMF’den yardım talebini resmen ilan eden İran’a ise ne yanıt verildiği bilinmiyor.

83 MİLYAR DOLARLIK SICAK PARA ÇIKTI

Gelişmiş ülkelerin krize yanıt verme konusunda daha iyi durumda olduklarını ancak birçok gelişen ve düşük gelirli ülkenin büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirten IMF Başkanı, salgının başlangıcından bu yana gelişmekte olan ülke piyasalarından 83 milyar dolarlık para çıkışı olduğunu aktardı.

IMF Başkanı bu rakamın tarihte görülmüş en büyük çıkış olduğunu da sözlerine ekledi.

Georgieva ayrıca, özellikle düşük gelirli ülkelerin borçluluk durumlarıyla ilgili kaygılı olduklarını ve bu konuda Dünya Bankası ile yakın temas içinde çalıştıklarını söyledi.

ABD'de bulunan John Hopkins University'nin verilerine göre; Türkiye'deki corona virüsü (Covid-19) bağlantılı vaka ve ölüm sayısını anlık olarak görebilirsiniz. Canlı grafiğin sağ ve sol altındaki okları kullanarak dünya genelindeki veri ve istatistiklere ulaşabilirsiniz.