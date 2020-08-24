İngiliz seyahat sektörü can çekişiyor

İngiltere'de seyahat endüstrisinin yaşadığı sıkıntılar ‘kritik bir noktaya' ulaştı. BBC'de yer alan habere göre, bu sektördeki şirketler çaresizce devlet desteği bekliyor.

İngiliz Seyahat Acenteleri Birliği (ABTA), şimdiden seyahat sektöründe 39 bin kişinin işini kaybettiğini duyurdu. Şirketlerin yüzde 65'inin personel çıkarttığı ya da bu yönde planlamalara başladığı kaydedildi. ABTA, kısa çalışma ödeneği ile ilgili yeni bir program açıklanmaması halinde seyahat sektöründe çok daha fazla kişinin işini kaybedeceği uyarısında bulundu.

‘MAAŞ DESTEK PROGRAMI BİTİNCE ETKİSİ YIKICI OLACAK'

ABTA CEO'su Mark Tenzer yaptığı açıklamada, “Hükümetin seyahat kısıtlamalarını kaldırması beklenen etkiyi yaratmadı. Ne yazık ki işletmeler olumsuz etkilenmeye devam ediyor ve endişe verici oranda işçi çıkartılıyor. Yoğun rezervasyonla geçmesi gereken dönem bitiyor ve aynı zamanda hükümetin maaş destek programı da sona eriyor. Bu durum çok sayıda insanın geçimi için yıkıcı olacak” ifadelerini kullandı.

Tenzer, “Birçok firma kapılarını yeniden açamadı. Tanınmış, saygın şirketlerin kayyum yönetimine düştüğünü gördük. Çok daha fazla sayıda firma iflas açıklayabilir. Hükümet desteğine çaresizce ihtiyacımız var” diyerek sözlerini sürdürdü.

DEV ŞİRKETLER ZOR DURUMDA

Özellikle gençlere ve öğrencilere yönelik uzun mesafeli seyahat turları düzenleyen STA Travel, cuma günü faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Bu hareket, 500 kişinin işini kaybetmesi tehlikesini doğurdu. Daha önce Hays Travel, iptal edilen rezervasyonlar nedeniyle 900 personeliyle yolları ayırma kararı almıştı. İngiltere'nin en büyük tur operatörü Tui ise mayıs ayında küresel çapta 8 bin işçi çıkaracağını, temmuzda ise İngiltere ve İrlanda'daki 166 acentesini kapatacağını duyurmuştu.

İKİNCİ KARANTİNADA SEKTÖRÜN YÜZDE 96'SI İFLAS EDEBİLİR

ABTA, özellikle seyahat endüstrisini hedefleyen bir tedbir paketinin hayata geçirilmesi için Maliye Bakanı Rishi Sunak'a mektup yazdı. ABTA, salgın nedeniyle ikinci kez karantina uygulanması halinde sektörün yüzde 96'sının iflas tehlikesi ile karşı karşıya kalacağını öne sürdü.

İngiliz Hükümeti, geçen hafta aldığı bir kararla riskli gördüğü ülkelerin yer aldığı listeyi güncellemişti. Buna göre Fransa, Hollanda, Monaco, Avusturya, Malta'nın da aralarında bulunduğu 11 ülke daha ‘salgın için güvenli yer değil' şeklinde ilan edilmişti. Bu listedeki ülkelere gidenler, İngiltere'ye döndükten sonra 14 gün karantina altına girmek zorunda.