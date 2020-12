İngilizlerden tahmin: Türkiye dünyada küme düşecek, Çin 2028’de ABD’yi geçecek

Londra merkezli The Centre for Economics and Business Research (CEBR) tarafından yayımlanan yıllık Dünya Ekonomi Ligi Tablosu raporunda ilginç tahminler yer aldı.

Çin'in corona virüsü pandemisini daha iyi yönetmesi sayesinde ekonomisinin diğer büyük ekonomilere göre daha hızlı toparlandığı belirtilen raporda, Çin ekonomisinin büyüklüğünün daha önceki tahminlerin aksine 2033'te değil 2028'de ABD'yi geçeceği öngörüsü yer aldı.

Raporda, uzun süre dünyanın 17. ekonomisi olan Türkiye'nin de 2020'de 20. sıraya, 2021'de 22. Sıraya gerileyeceği belirtildi.

‘TÜRKİYE KUR VE BORÇ KRİZİ YAŞIYOR'

Türkiye'nin büyük stratejik ve jeopolitik öneme sahip olduğu ancak 2018'in ardından 2020'de de kur krizi yaşadığı belirtilen raporda, artan enflasyan ve siyasi istikrarsızlığın ülkenin kur ve borç krizine katkıda bulunduğu ifade edildi.

Yüksek enflasyona rağmen pandemi döneminde ekonomiyi desteklemek için talep yanlısı teşvik adımları atıldığını ve enflasyonun kasımda yüzde 14'ü aştığını hatırlatan rapor, TL'nin bu yıl ABD doları karşısında değerinin yüzde 30'a yakınını kaybettiğini ve gelişen ülke para birimleri arasında değer kaybında ilk sırada yer

aldığını aktardı.

Türkiye'nin orta ve uzun vadeli ekonomik görünümünde dış politikanın belirgin bir rolü olmasının muhtemel olduğunu öne süren rapor, ABD'de başkanlık koltuğuna Donald Trump yerine Joe Biden'ın oturmasının Türkiye'ye karşı yaptırım olasılığını artırdığını vurguladı.

Raporda ayrıca, Türkiye'nin demokrasi ve insan hakları siciline dair sorgulamaların da uluslararası toplumdan tepkileri artırabileceği ve bunun da ekonomik sonuçları olabileceği belirtildi.

ÇİN ABD'Yİ DAHA ERKEN GEÇECEK

Çin’in pandemiyi erken karantina önlemleri ile diğer ülkelere kıyasla daha iyi yönettiğini hatırlatan raporda, şu an dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in, birinci sıradaki ekonomi olan ABD'yi 2028'de, yani önceki tahminlerden 5 yıl daha önce geçebileceğini öne sürdü.

ABD’nin pandemi sonrası toparlanma sürecinin 2021’de güçleneceği bildirilirken, büyümenin 2022 ve 2024 seneleri arasında yüzde 1,9’a gerileyeceği, daha sonra da yüzde 1,6’ya çıkacağı belirtildi.

Raporda Çin’in ise 2021-2025 döneminde yüzde 5,7 büyümesi, 2026-2030 döneminde ise bunun yüzde 4.5’e gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

