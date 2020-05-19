İngiltere’de karantina kuralına uymayana 10 bin pound ceza

İngiltere, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte seyahat sınırlamalarını hafifletmeye hazırlanıyor. Ancak ikinci bir salgının önlenmesi adına bir dizi yasa da çıkartıldı.

Mirror’da yer alan göre, ülke dışına gittikten sonra geri dönen kişiler 14 günlük karantinaya girmek zorunda. Bu kendi evlerinde de olabilir, gerekli görülmesi halinde yetkililerin belirleyeceği başka bir yerde de. Karantina kuralını ihlal edenler, bin pound ile 10 bin pound arasında para cezasına çarptırılacak.

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‘CAYDIRICI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Hükümet, enfeksiyon riski düşük ülkelerle ‘seyahat köprüleri' kurmak için çalışıyor. Haziran ayından itibaren İngiltere'ye giren herkes önce karantina altında tutulacak. İsmini vermek istemeyen bir yetkili yaptığı açıklamada, “İnsanların karantina kuralına uymalarını sağlamak için caydırıcı önlemler almaya çalışıyoruz” dedi.

30 MESLEK MUAF TUTULACAK

İrlanda ve Kanal Adaları vatandaşları, karantina kuralının dışında tutulacak. Ayrıca diplomat, uzman mühendis, savunma sanayi çalışanı gibi 30 farklı meslek de 14 günlük karantinadan muaf olacak.