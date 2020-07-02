Irak’tan işlenmemiş altın ithalatında patlama

Haziran ayına ilişkin dış ticaret verileri bugün açıklanırken, Türkiye’nin Irak’tan ithalatındaki büyük artış dikkat çekti. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl haziranda 162 milyon dolar olan Irak’tan ithalat, bu yıl haziranda tam 1 milyar 105 milyon dolara sıçradı. Bu dönemde oransal artış yüzde 581’lik astronomik bir düzeyde oldu.

Ocak-haziran döneminde bu ülkeden ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 705 artışla 435 milyon dolardan 3 milyar 505 milyon dolara yükseldi.

Böylece 2018’in tamamında 1,6 milyar dolar, 2019’un tamamında 2,6 milyar dolar olan Irak’tan ithalat 2020’nin daha ilk yarısında rekor kırmış oldu.

ARTIŞIN NEDENİ İŞLENMEMİŞ ALTIN

Ticaret Bakanlığı, ülkeler bazında ithalatın alt kırılımlarını açıklamıyor. Bu yüzden haziran ayına ilişkin Irak’taki ithalat artışının hangi üründen kaynaklandığı net değil ancak Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) beş aylık verileri, hazirana da ışık tutuyor.

Nitekim, TÜİK verileri, yılın ilk beş ayı itibarıyla Irak’tan ithalat artışının nedeninin altın kaleminden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Geçen yılın ilk beş ayında 273 milyon dolar olan Irak’tan toplam ithalat, bu yılın aynı döneminde yüzde 779 oranında artarak 2 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

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ARTIŞ 2019’UN İKİNCİ YARISINDA BAŞLADI

Aynı dönemde Irak’tan altın ithalatı, 148,8 milyon dolardan 2 milyar 331 milyon dolara yükseldi. Yani Irak’tan toplam ithalatın çok büyük bölümünü altın ithalatını oluşturdu. TÜİK verilerinde Irak’tan yapılan altın ithalatının büyük bölümünün “standart işlenmemiş altın” ve “standart dışı işlenmemiş altın” olduğu, ve bu kalemlerden ithalatın 2019’un ikinci yarısından itibaren sıçradığını gösteriyor.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre de haziranda “kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar” faslında ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 240 artışla 703 milyon dolardan 2 milyar 395 milyon dolara fırladı. Bu veri de, Irak’tan haziranda artamaya devam eden ithalatın altın kaynaklı olduğunun bir başka işareti. Bu fasılda ithalat ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 85 artışla 5 milyar 264 milyon dolardan 9 milyar 740 milyon dolara yükseldi.

TÜRKİYE’DE İŞLENİP TEKRAR SATILIYOR

Sozcu.com.tr’ye konuşan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, Irak’ta Londra altın borsasına kayıtlı rafineri bulunmadığını ve bu nedenle Irak’taki işlenmemiş altının Türkiye’de Londra borsasına kayıtlı rafinerilerde dahilde işleme rejimi kapsamında işlenip külçe altın olarak tekrar bu ülkeye satıldığını söyledi. Kamar, bu işlem kapsamında yaklaşık yüzde 20’lik bir işçilik ücreti eklendiğini dile getirdi.

Kamar, Türkiye’nin altın dahil mücevher ihracatının haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 artışla 345 milyon dolar, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 düşüşle 1 milyar 609 milyon dolar olduğunu aktardı.

Kamar, Türkiye olarak geçen yıl toplamda 4,5 milyar dolarlık ihracat, 3,5 milyar dolarlık da dahilde işlemi rejimi kapsamında ihracat yaptıklarını dile getirdi.