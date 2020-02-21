‘İş bulma duası’ aramaları ne durumda?

Google'a iş bulma duası yazıldığında 1 milyon 430 bin sonuç çıkıyor. Son beş yılda ise ‘iş bulma duası' aramalarında enteresan bir grafik söz konusu. Vatandaşın kimi zaman iş bulma duası aramalarını artırdığını kimi zaman ise azalttığını görüyoruz. Birgün Gazetesi'nde de bugün yayımlanan bir haberde Google'da iş bulma dualarıyla ilgili rakamlar paylaşılmıştı.

Sozcu.com.tr’nin Google'ın arama dinamikleri konusunda fikir veren servisi Google Trends'ten derlediği bilgilere göre son beş yıl içerisinde ‘iş bulma duası' araması en çok 5-11 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşti. Söz konusu tarihlerde arama endeks puanı 100 oldu.

‘İş bulma duası' aramasının son beş yıl içinde en az arama endeks puanı aldığı tarih ise 29 Mart-4 Nisan 2015 tarihi oldu. Söz konusu tarihte iş bulma duası endeks puanı 15 olarak gerçekleşti. Peki ya ‘iş bulma duası' aramalarında son bir yılda durum ne?

İçinde bulunduğumuz 16-22 Şubat haftasında ‘iş bulma duası' aramalarının endeks puanı 61 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 17-23 şubat tarihleri arasında ‘iş bulma duası'nın endeks puanı 64 olmuştu.

İLGİLİ ARAMALAR

Google Trends’te yer alan bilgilere göre ‘iş bulma duası’ araması yapanlar aynı zamanda ‘iş bulma duası çok etkili’, ‘hayırlı iş bulma duası denenmiş’, ‘iş bulma duası 3 defa’, ‘iş bulma duası denenmiş’, ‘iş bulma duası etkili’ gibi aramaları da yapmış.

4.9 MİLYON KEZ İZLENEN İŞ BULMA DUASI VAR

Youtube'da en çok izlenen iş bulma duası 4.9 milyon izlenme ile ‘Konya Dua Grubu Konya Dua Kardeşliği' isimli hesaptan gelmiş. Söz konusu video 6 dakika 11 saniye uzunluğunda.

Youtube'a ‘iş bulma duası' yazıldığında dördüncü sırada ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun bir televizyon kanalında iş bulmak için okunacak dua başlığı ile okuduğu dua yer alıyor. Söz konusu video dokuz yıl önce sisteme yüklenmiş ve 226 bin kez görüntülenmiş.

RESMİ İŞSİZ SAYISI 4 MİLYON 308 BİN

Kasım 2019 döneminde işsizlik önceki yılın aynı dönemine göre 1 puan artış ile yüzde 13,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı önceki yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişiye çıktı. İşsizlik oranı yüzde 13,3 olurken genç işsizliği oranı yüzde 24,5 olarak gerçekleşti.