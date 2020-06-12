İşçilerden kıdem tazminatı düzenlemesine büyük tepki

Uğur ENÇ Kemal ATLAN Ali Ekber ŞEN Mehmet ANDAÇ

Hükümet ve sendikalar ‘İstihdam Kalkanı’ projesi kapsamında kıdem tazminatlarında işçi aleyhine pek çok düzenleme içeren ‘Tamamlayıcı Emeklilik Düzenlemesi’ için görüştü. Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak işçi ve işveren temsilcileriyle yeni düzenleme hakkında toplantı yaptı. İşçi ve işveren sendikalarının düzenlemeye sıcak bakmadığı bilinirken bizler de Türkiye'nin dört bir yanından işçilere sorduk. Düzenleme işçi tazminatlarının üçte birinin bir fona aktarılması ve burada biriken paranın belli istisnalar dışında 60 yaşına kadar çekilememesini öneriyor.

KOCAELİLİ İŞÇİ: HAYALİMİZ O PARA İLE KÜÇÜK BİR EV ALMAKTI

İşçi İbrahim Tekgül, kıdem tazminatından kesinti yapılması ile ilgili, “Bizim bütün hayalimiz kıdem tazminatı. Emekli olacağımız gün alacağımız toplu para ile küçük bir ev almayı, belki tatile çıkmayı düşünüyoruz. Ancak bunu bile bize çok görüyorlar anlaşılan. İşçilerle ilgili bir adım atılacaksa biliyorum ki bu iyiye işaret değil. Bugüne kadar kimse bize verme isteğinde olmadı. Hep bizden istediler, hep bizden aldılar. Elimizdeki son kale kıdem tazminatı. Umarım buna da dokunmazlar” sözlerini kullandı.

DİSK: KIDEM TAZMİNATI İŞÇİLERİN 90 YILLIK KAZANIMIDIR

DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay Ayaz, konu ile ilgili Sözcü'ye şu değerlendirmelerde bulundu:

İşçilerin 90 yıllık kazanımına göz dikmek tam bir kriz fırsatçılığıdır. Ama ne olursa olsun bizler bu uygulamaya, kıdem tazminatının yok edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

ESKİŞEHİRLİ İŞÇİ: KARŞIYIZ

25 yıldır işçi olarak çalışan 47 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz da kıdem tazminatıyla ilgili düşünülen çalışmaya karşı olduğunu söyledi. Yılmaz, “Genele yaysalar, ufak işletmelerde çalışan bir sürü insan kıdem tazminatını alamıyor. Fakat bunların, bu hükümetin amacının ne olduğunu anlamıyorum. Yüzde 20'lik bir kesimin alacak olduğu tazminatı ele almanın düşüncesi içinde olduklarına inanıyorum. Yani ufak işletmelerde çalışanlar kıdem tazminatından yararlanamıyor. Ama iyi fabrikalarda çalışanlar, devlette çalışanların tazminatlarına el konulacağına inanıyorum. Yapılacak olan düzenlemeleri kabul etmiyorum” sözlerini kullandı.

MERSİNLİ İŞÇİ: NASIL GEÇİNECEĞİZ?

Mersinli Mehmet Bulut (28), işçilere mobbing uygulandığını belirterek, “Bu yasa meclisten geçerse ne olacak bilmiyorum. Ama parayı almakta işçiler çok zorlanıyorlar. Kolay kolay işten de çıkarmıyorlar mobbing yapıyorlar. Çıkarılan işçi emekli olana kadar o parasına hakkına dokunamayacak. Nasıl geçinecek? Tazminatına güveniyor ama tazminatına devlet el koyacak. Peki, işçi nasıl geçinecek? Bu yasanın iyice düşünülüp ele alınması gerekir. Bu yasa geçecekse meclisten işçilerin hakları korunarak geçmelidir” diye konuştu.

YOL İŞ SENDİKASI: DÜZENLEME BİZİM ZARARIMIZA OLACAK

Türkiye Yol İş Sendikası Çanakkale 1 Nolu Şube Mali Sekreteri Muharrem Bektaş, “Çanakkale Karayolları işçileri YOL-İŞ Sendikası üyeleri olarak hükümetimizin getirmek istediği tamamlayıcı emeklilik sistemine tamamen karşıyız ve kesinlikle istemiyoruz çünkü bu düzenleme bizim zararımıza olacaktır. Şu anki sistemde yıllık kıdem tazminatımız 30 gün üzerinden hesaplanmakta olup yeni düzenleme de 11 günlük tazminatımız fona devredilecek diğer 19 günlük tazminatımız işverenimizde kalacaktır fon sistemine karşıyız” dedi.