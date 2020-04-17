İSİG Meclisi: 52 işçi corona nedeniyle yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının açıkladığı 11 Mart ile 10 Nisan arasındaki dönemde 52 işçinin corona virüsü kaynaklı olarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. İstanbul, bu dönemde 29 ölümle ilk sırada yer aldı. Hayatını kaybeden kişilerden 12’sinin sağlık emekçisi olduğu kaydedildi.

Salgının ilk bir ayında 81 iş yerinde işten çıkarmalar yaşandığını tespit ettiklerini açıklayan İSİG, konaklama ve inşaat iş kolunda yoğunlaşan işten çıkarmaları tekstil, AVM, liman işletmelerinin takip ettiğini belirtti.

Tespit edebildikleri 251 iş yerinde işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığını ve işçilerin salgına yakalanmaya açık halde çalışmaya zorlandığını aktaran meclis, 11 Mart-10 Nisan tarihleri arasında en az 159 iş yerinden 855 işçinin testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.