İstanbul Havalimanı’nda Covid-19 testinden rant

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, havalimanında test yetkisi önce iki firmaya verildi. Fakat havalimanında sağlık hizmetleri vermek konusunda yetkili firmanın itirazı üzerine bu sayı üçe çıkarıldı. Biotest, Şafak ve TRG şirketlerinin 250 TL karşılığında yaptıkları testlerden milyonlarca lira gelir elde ediliyor. Havalimanı yetkilileri ise bu durumu “yoğunluğa karşı önlem” olarak açıklıyor. Ancak temmuz ayında kurulan test biriminin tanıtımında konuşan havalimanı yetkilileri, bu alanın tüm yoğunluğu kaldırabileceğini ve gerekirse kapasitesinin iki katına çıkarılabileceğini açıklamıştı.

O dönemde sadece 110 TL olan test ücreti de, birimin özel şirketlere devredilmesi ile birlikte 250 TL'ye çıktı. Böylece her gün binlerce yolcunun test yaptırdığı havalimanında oluşan milyonlarca liralık gelir de Sağlık Bakanlığı yerine hem havalimanı işletmecisine hem de özel şirketlere akıtılmış oldu.

İHALE YAPILMADI

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı, en işlek havalimanı olan İstanbul Havalimanı'ndan Covid-19 testlerinin hangi kriterlere göre bu 3 şirkete verildiği ise bilinmiyor. Test hizmetleri konusunda herhangi bir ihale de yapılmazken, Sağlık Bakanlığı'nın bu 3 özel şirketi sadece denetlediği ifade ediliyor.

SABİHA'DA DA ÖZEL TEST

İstanbul'un bir diğer havaalanı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da Covid-19 testleri özel şirketler tarafından yapılıyor. Buradaki testleri üstlenen konsorsiyumun içinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 5 şirket bulunuyor. Ankara ve İzmir'deki havalimanlarında ise Covid-19 testlerini Sağlık Bakanlığı yapıyor.