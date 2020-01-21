İstanbul’da 38 ilçede doğalgaz tüketimi azaldı

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yaşanan döviz kriziyle birlikte başlayan zor bir dönemden geçiyor. Son göstergeler ekonomide sınırlı bir toparlanmayı işaret etse de vatandaşın tasarruf çabaları ve sanayi üretiminde yaşanan durgunluk rakamlara da yansıdı.

2018’de yaşanan gelişmelere bağlı olarak doğalgaza gelen zamlar sonrası 2019 yılında İstanbul’un 39 ilçesinin 38’inde doğalgaz tüketim miktarı azaldı. Doğalgaz tüketiminin arttığı tek ilçe Şile oldu.

2018 yılında doğalgaz fiyatlarına 1 Ağustos, 1 Eylül ve 1 Ekim’de olmak üzere 3 defa yüzde 9 oranında zam geldi. 2016 yılında 0.992 TL olan doğalgaz metreküp fiyatı 2019 yılına gelindiğinde 1.291 TL’ye çıkmıştı.

Doğalgaza 2019 yılında da yüzde 30.4 oranında zam yapıldı. 2019’un yaz aylarında yapılan bu zamlar hava sıcaklıklarının sıfır dereceye yaklaştığı şu günlerde aile bütçesinin en büyük gider kalemlerinden oldu.

Uzmanlara göre doğalgaz tüketiminde yaşanan düşüş 3 başlık altında ele alınabilir. Bunlar ekonomik krize bağlı olarak sanayi üretiminde yaşanan düşüş, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz miktarındaki azalma ve gelen zamlar sonrası vatandaşların kullandığı doğalgaz miktarının azalması.

“DOĞALGAZ İÇİN ÖDENEN KDV DÜŞÜRÜLMELİ”

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Kullanılan doğalgaz miktarının ekonomik krize bağlı olduğunu belirten Türkyılmaz, “Birden fazla etken etkili olmuş olabilir. Sadece konut tüketimi verisi olmadığı için doğalgazdan elektrik üretimi ve sanayi üretiminde yaşanan yavaşlama sonucu bu rakamlar ortaya çıkabilir.” ifadelerini kullandı.

Doğalgazdan elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz miktarının göreceli olarak azaldığını belirten Türkyılmaz, “Önceki yıllarda yüzde 50’lere ulaşan rakam bugün yüzde 18 seviyesinde. Buna bağlı olarak doğalgaz tüketimi gerileyebilir. Ekonomik kriz nedeniyle vatandaşlar da doğalgaz kullanımını sınırlandırabilir. Çünkü insanların alım gücü zayıfladı. İnsanlar tasarruf yapmaya yöneldiler. 2019 yılında da doğalgaza yüzde 30.4, elektriğe yüzde 39.4 zam geldi. Vatandaş doğalgaz için yüzde 18 KDV ödüyor. Bu oranın düşürülmesi gerekiyor. Avrupa doğalgazı bizden daha ucuza kullanıyor. İran’dan, Azerbaycan’dan, Rusya’dan doğalgaz alıyoruz ama doğalgaz fiyatı en pahalı olan ülkelerden biriyiz.” dedi.

‘EŞİM NURETTİN SÖZEN’İN SINIF ARKADAŞIYDI’

İstanbul’a doğalgaz 21 Ocak 1992’de geldi. Bugün İstanbul’a doğalgazın gelişinin 27’inci yıl dönümü! Gazete Kadıköy’den Gökçe Uygun’un haberine göre İstanbul’da doğalgaz ilk olarak Suadiye’de yaşayan Durutürk Ailesi’nin evine bağlandı. O günleri anlatan ev hanımı Ayşen Durutürk, “Konu komşu ‘size torpil yapıldı' diye şaka yapıyorlardı. Çünkü o dönemki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, eşimin okul arkadaşıydı. Ama öyle bir torpil felan değildi. Hatta tören için evimize geldiklerinde Nurettin bey eşimi görünce şaşırdı” diyor.

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