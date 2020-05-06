İtalya Ligi’ne dev yatırım teklifi

İtalya, corona virüsü salgınının Avrupa'da ilk ve en sert vurduğu ülkelerden biri oldu. Bu nedenle ülkenin futbol ligi Serie A'da mart ayının ilk haftasının ardından maçlar ertelendi. Bunun kulüplere faturası on milyonlarca euro oldu.

TEKLİFE GÖRE SERİE A’NIN DEĞERİ 10 MİLYAR EURO

Ancak Financial Times’ta yer alan habere göre Serie A takımları yakın zamanda ekonomik olarak ciddi anlamda rahatlayabilir.

Özel sermaye grupları CVC Capital ve Blackstone, lige yatırım yapmak için ayrı ayrı görüşmeler yürütüyor. Adını açıklamak istemeyen bir yetkiliye göre CVC, 2019'un sonlarında Serie A'nın yüzde 20'lik hissesi için 2 milyar euro önerdi.

Devam eden görüşmelerin henüz ilk aşamada olduğu belirtildi. Bu teklif, ligin değerinin 10 milyar euro olduğunu gösteriyor. Eğer anlaşma sağlanırsa CVC'nin 2021'den itibaren yayın haklarını da 10 yıllığına alacağı öğrenildi.

Grubun spor alanındaki yatırım tecrübesi oldukça fazla. CVC'nin, Formula 1, MotoGP ve İngiltere Premiership Rugby'de yatırımları var.

ERTELEMENİN BEDELİ EN AZ 550 MİLYON EURO

Blackstone'un ise liglerin ertelenmesiyle ekonomik krize giren takımlara kredi vermek için görüşmeler yaptığı belirtildi. Ancak pazarlıkların anlaşma sağlanamadan bitme ihtimali olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Serie A, CVC ve Blackstone yorum yapmaktan kaçındı.

Avrupa'nın büyük ligleri, salgın nedeniyle yüz milyonlarca euro zarar etti. Danışmanlık şirketi KPMG, Serie A'nın bu süreçte yayın, sponsor ve bilet satışlarından 550 ile 650 milyon euro arasında gelir kaybettiğini açıkladı.

Geçen sezon 20 Serie A takımları, 1.2 milyar euroluk yayın gelirini aralarında paylaşmıştı. İngiltere Premier Ligi'nde ise takımlara dağıtılan rakam 2.75 milyar euro olmuştu.

MEDİAPRO DA TAKİPTE

İspanyol medya grubu Mediapro, 1.15 milyar euro karşılığında Serie A'nın üst düzey maçlarını 2021-2024 yılları arasında İspanya'da yayınlamak için kanal kurmayı teklif etmişti.

Ancak lig yönetimi bu teklife yanıt vermeyi defalarca erteledi. Mediapro, 2018 yılında da Serie A'nın yayın haklarını almış ancak zamanında finansal garanti veremeyince bu hakkını kaybetmişti.

SKY VE DAZN İNDİRİM İSTİYOR

Şu anda ligin yayın hakları önümüzdeki yıla kadar TV grubu Sky ile internet yayın hizmeti DAZN'da. Ancak her iki yayıncı da maçların ertelenmesi sonrası ödemede indirime gitmek istemeleri nedeniyle Serie A yönetimi ile gerginlik yaşıyor.

Salgın nedeniyle ertelenen liglerden Almanya Bundesliga'nın bu ay kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor. İtalya Serie A, İngiltere Premier Ligi ve İspanya La Liga'nın ise haziranda başlaması planlanıyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir de, Türkiye Süper Ligi'nin 12-13-14 Haziran haftasında başlayacağını açıkladı.