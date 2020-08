Kahveciler isyan etti: 130 bin kahveci esnafının sesini duyun!

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı ve Antalya Kahveciler Odası Başkanı Murat Ağaoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve beraberindeki kahveci esnafı, Antalya Sobacılar Çarşısı'nda bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, normalleşmeye geçiş sürecinde Antalya genelinde bugüne kadar, o dönemde 25 bine yakın mücbir sebeple kapalı veya ‘evde kal' çağrısıyla esnafın kepenk kapattığını ve çalışmadığını hatırlattı.

“130 BİNE KAHVECİ ESNAFININ SESİNİ DUYUN”

Ağaoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Hepimizce bilindiği üzere ülkemizde ve dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle, virüsün halk sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak maksadıyla hükümetimizce alınan tedbirler doğrultusunda 16 Mart 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine göndermiş olduğu genelgesi ile kahvehane, kıraathane, kafe, kafeterya, çay bahçesi, internet kafeler, playstation ve oyun salonlarının faaliyetleri geçici olarak durduruldu.

Normalleşme adımları doğrultusunda da 1 Haziran 2020 tarihinde kahvehane, kıraathane, kafe, çay bahçesi iş yerlerimiz oyun oynatılmaması kaydıyla tekrar faaliyetlerine başlamış olup internet kafe ve playstation salonları ise 1 Temmuz 2020 tarihinde faaliyete geçmiştir. İnsan sağlığı konusunda hükümetimizin almış olduğu tüm tedbirleri saygıyla karşıladığımızı da açıkça belirtmek isteriz. Türkiye'de 130 bine yakın kahveci esnafının sesini duyun.”

“BU ZOR DURUMDAN BİR AN ÖNCE ÇIKMAMIZ LAZIM”

Kahvecilerin yalnızca çay satarak istihdam sağlamasının mümkün olmadığına dikkat çeken Ağaoğlu, “Bu süreç tüm esnafları yordu ancak en çok etkilenen servisçiler ve kahveciler oldu. Ankara'da toplandık ve bize bayram sonrasında açılacağı söylendi ama vaka sayısının artmasıyla açılmadı. Bu vakaların artmasına kahveciler sebep değildir. Biz bugün burada toplandık ama amacımız bir sıkıntı çıkarmak değil. Sadece sesimizi duyurmak istiyoruz.

Esnafımız gerçekten çok zor durumda, bu zor durumdan bir an önce çıkmamız lazım. Hijyen kurallarına uyulduğu takdirde kahvehaneler neden açılmasın? Biz buradan Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve tüm devlet yetkililerine sesleniyoruz. Bir an önce kahvehanelerde oyun aletlerinin serbest bırakılması lazım, yoksa kahveci esnafı bitti. Her türlü zor durumdayız, kiralarımızı ödeyemez durumdayız.

Yani hiçbir şekilde esnafın bu girdaptan kurtulması mümkün değil. Yetkililer sesimizi duysun. Biz burada ekmeğimiz için varız. Kahveci esnafının normalleşmeden payını almasını istiyoruz. Esnaf arkadaşlarımız her türlü tedbiri alacaktır. Çünkü onlar da biliyorlar ki dükkanlar bir daha kapanırsa yine sıkıntı yaşayacaklardır. Onun için biz önlemimizi alacağız. 130 bin kahveci esnafının sesini duyun ve kahvehaneleri açın” dedi.

“500 YILLIK BİR KÜLTÜR”

Kahvehanelerin yaklaşık 500 yıllık bir kültürden geldiğini dile getiren Ağaoğlu açıklamasına şöyle devam etti.

“Vatandaşlarımız stres atmak, arkadaşlarıyla beraber hoşça zaman geçirmek için okey, tavla, oyun kağıdı vb. oyun oynamak için iş yerlerimize gelmektedir. Normalleşme adımları kapsamında açılan kahvehanelerimizde oyun oynatılmaması nedeniyle müşterilerimiz iş yerlerimize gelmemekte, bu nedenle açılan kahvehanelerimizde esnafımız günlük masraflarını dahi karşılayamamaktadır.

Öte yandan bu zorlu süreçte iş yerlerimizin kiraları, vergilerimiz, SGK primlerimiz, elektrik, su, personel, doğal gaz giderlerimiz devam etmekte olup, mevcut koşullar altında bu giderlerin ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. Anayasamızın 173. maddesine göre devlet, esnaf ve sanatkarları koruyucu ve kollayıcı tedbirleri almakla yükümlüdür.”

KAHVECİ ESNAFININ TALEPLERİ

“Covid-19 salgınından şüphesiz en fazla mağdur olan esnafımız kahvehane işletmecileridir” diyen Ağaoğlu açıklamasını şöyle noktaladı.

“Bu nedenle ekonomik olarak zarar gören ve maddi olarak çok zor duruma düşen esnafımızın mağduriyetleri en kısa sürede giderilmelidir. Bu durumdan etkilenen esnafımıza kira yardımı yapılması, esnafımızın yanında çalışanlarının ekonomik olarak mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir.

Esnafımızın birikmiş olan elektrik, su, doğal gaz faturalarının yıl sonuna kadar ertelenmesi lazımdır. Esnafımızın kapalı kaldığı süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primleri ve vergilerin devletimizce ödenmesini ve tüm kredi borçlarının yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz.

Kahvehanelerimizde hijyen koşulları ve sosyal mesafe kurallarına önemli ölçüde riayet edilmektedir. Bu konuda esnafımızca tüm önlemler alınmıştır ve alınmaya da devam edilmektedir. Kahvehanelerimizde oyun oynatılmasına izin verilmesi halinde devletimizce öngörülecek olan tüm tedbirleri de eksiksiz olarak alacağımızı da ayrıca belirtmek isteriz.

Yeni normalleşme sürecinde Türkiye genelinde bütün iş yerleri normalleşmişken sadece kahvehanelerimizde okey, tavla, oyun kağıdı, bilardo oyunlarının halen oynatılmamasını kahvehane esnafı olarak anlamakta güçlük çekmekteyiz. Gerekli tedbirler alınmak suretiyle kahvehanelerimizin tamamen normalleşmesini, yukarıda bahsi geçen ekonomik taleplerimizin karşılanmasını, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlıklarımızdan talep ediyor, bir an önce bu sorunlarımıza çare bulunmasını bekliyoruz.”

“AÇILMAZSA BATAR”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnafın yaşadığı sıkıntıya dikkat çekerek, “Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber birçok meslek gruplarının açılışları hayata geçti fakat hayata geçmeyen, açılmayan mesleklerin içerisinde en önemlisi kahveci esnafımızdır. Kahve mahallenin, şehrin kültürüdür. Kahve olmazsa sohbet ve birlik beraberlik olmaz. 6 aydır kahvehaneler kapalı, sadece çay demleyip satıyorlar. Eskiden demlikleri yetiştiremiyorduk, şimdi ise demliklerimizi bile bitiremiyoruz” dedi.

Dere, kahvelerin açılmasıyla beraber pandeminin yayılmasına sebep olacak gibi kendilerine bilgiler geldiğini ifade ederek, “Biz bunlara önlem olarak masa örtülerini her oyunda açalım, okey taşlarını her oyunda dezenfekte edelim, iskambil kağıtlarını da sıfır koyalım. Nasıl restoranlarda, kafelerde masalarda oturabiliyorsa biz de kahveci esnafları olarak 4 kişilik masalarda maske takılarak, sosyal mesafeye uyularak oyunların oynatılmasını yapabiliriz. Açılmazsa kahveci esnafı biter, batar” ifadelerini kullandı.