Kanal bahane rant şahane

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2011 yılında çılgın proje olarak duyurulan Kanal İstanbul projesi için henüz ihaleye çıkılmadı. Ancak Karadeniz'i Marmara'ya bağlayarak Boğaz'daki gemi trafiğini hafifleteceği söylenen kanalın etrafında kurulacak yeni şehir projesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgedeki yapılaşmayı belirleyecek olan yedi etaplık 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarından üçünü onayladı.

TARIM BİTECEK: Yenişehir projesinin birinci etabını kapsayan imar planları Arnavutköy'deki tarım arazilerini yapılaşmaya açıyor. 39 milyon metrekare büyüklüğündeki birinci etabın odağında ticaret ve turizm var.

LOJİSTİK MERKEZİ: Kanal İstanbul'un Karadeniz girişinin doğusundaki Yeniköy'de ayrılan 2 milyon metrekare büyüklüğündeki alan lojistik merkezi olacak. İstanbul Havalimanı'nda geliştirilen kargo şehrinin konteyner limanı ve antrepolar ile desteklenerek, kentin lojistiğinin büyük bir kısmının bu bölgeye aktarılması planlanıyor.

TEKNOLOJİ VE FUAR ALANI: Havalimanının yanında Tayakadın'da ayrılan 2.2 milyon metrekare alana teknoloji üssü kurulması hedefleniyor. Fuar ve kongre turizmine hizmet verecek 1.4 milyon metrekarelik alan da havalimanı ve teknoloji geliştirme bölgesi ile ilişkili olacak.

HEDEF SAĞLIK TURİZMİ: Hazırlanan planda Baklalı bölgesinde sağlık turizmine yönelik faaliyetlerin yer alabileceği bir yer tasarlandı. Bu alanda ulusal ve uluslararası ölçekte hizmet verecek ve tüm ihtisas dallarını bünyesinde barındıracak hastane, rehabilitasyon merkezi, sağlık köyleri, yaşlı bakım evleri olacak.