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Kapalıçarşı altın fiyatları son durum… 28 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları…

Haftanın son iş gününde altın fiyatları merak ediliyor. Birikimlerini altın olarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki son durumu öğrenmek istiyor. Ağustos ayı içerisinde tarihi zirvesini gören ve 470 liraya kadar yükselen gram altın fiyatları, bugün (28 Ağustos) 458 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatlarında son durum…

09:08 -
Haberler Ekonomi
Kapalıçarşı altın fiyatları son durum… 28 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın fiyatları, ağustos ayının ortalarında tarihi zirvesini gördü. Altının on fiyatının tarihte ilk kez 2 bin doların üzerine çıkmasıyla birlikte, altın fiyatları da yükselmişti. Sonrasında dalgalanmaya devam eden altın fiyatları düşüş göstermişti. İşte altın fiyatlarında son gelişmeler…

ALTIN FİYATLARI 28 AĞUSTOS

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 458.20

Satış: 458,36

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 744,70

Satış: 753,60

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.484,50

Satış: 1.512,80

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 2.975,30

Satış: 3.009,50

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ALTIN FİYATLARININ YÜKSELİŞ HAREKETİ SÜREBİLİR

Pandemi döneminde güvenli liman olarak görülen altına talebin artması, merkez banklarının faizleri rekor düşük seviyelere çekip piyasalara daha önce görülmedik düzeyde para sunması ve pandemide ikinci dalga endişeleri, altının ons fiyatının 2 bin doları aşarak rekor kırmasında etkili olmuştu.

Rusya’dan gelen ilk corona virüsü aşısının tescil edildiğine dair haber, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, artan risk iştahı ve kâr realizasyonu için yapılan satışlarla altın fiyatları sert düştü.

Hindistan merkezli aracı şirket HDFC Securities’in kıdemli analisti Tapan Patel, “Faizler, fiyatlarda kısa vadede baskı oluşturabilecek ABD destek paketine ilişkin beklentilere bağlı olarak daha da yükselebilir” dedi. Patel, bilançolardaki genişlemenin altına uzun vadede destek sağlamaya devam edeceğine işaret etti.

Foto: DepoPhotos

DoubleLine Capital LP'den Jeffrey Gundlach, altının, geri çekilmeye rağmen yükselişini sürdürmesini beklediğini söyledi. Bank of America da, altının ons fiyatının 3 bin dolar seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Ekonomilerde V şeklinde toparlanma beklentilerinin abartılı olduğunu öne süren Phillip Futures’ın emtiadan sorumlu kıdemli yöneticisi Avtar Sandu, “Altının uzun vadeli temel yönlendiricileri, olumlu kalmaya devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ağustos ayı Altın altın fiyatları çeyrek altın Corona Cuma Dolar Haber Hindistan para Rusya
Son güncelleme: 10:12 28.08.2020
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