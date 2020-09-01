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Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı! KÇÖ ne zaman yatacak?

Milyonlarca vatandaşın yararlandığı kısa çalışma ödeneğinin süresinin iki ay daha uzatıldığı açıklandı. Corona virüsü pandemisi sebebiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenen KÇÖ, 26 Mart’ta başlamıştı. Son yapılan açıklamaya göre iki ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneği, kasım ayında son bulacak. İşte kısa çalışma ödeneği hakkında son bilgiler…

09:07 -
Haberler Ekonomi
Kısa çalışma ödeneği iki ay daha uzatıldı! KÇÖ ne zaman yatacak?

Corona virüsü pandemisi sebebiyle yaşanan ekonomik zorlukların önüne geçilebilmesi için hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğinin, iki ay daha uzatıldığı açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar sonrası konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi;

“Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan Kısa Çalışma Ödeneği mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır.”

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

 

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