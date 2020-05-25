Koç, ilk çeyrek bilançosunu açıkladı

2020 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, “Çağımızda benzerini yaşamadığımız küresel bir sağlık kriziyle karşı karşıyayız. Kamu sağlığını, toplumsal hayatı, iş yapış biçimlerini ve küresel ekonomiyi derinden etkileyen bu salgının etkilerini kısa ve uzun vadeli planlarımızda çok yönlü olarak ele alıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin salgının etkilerini mart ayının ikinci yarısında görmeye başlasa da dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren bir topluluk olarak corona virüsünün etkilerine daha erken maruz kaldıklarını belirten Çakıroğlu, “Yurt dışı operasyonlarımızda edindiğimiz deneyimler doğrultusunda önlemlerimizi geciktirmeden aldık. Salgın sürecinin en başından itibaren çalışma arkadaşlarımızın ve ailelerinin sağlığı en önemli önceliğimiz oldu. Şirketlerimiz kesintisiz olarak hizmet vermeyi sürdürürken, ülkemizin corona virüsüyle mücadelesine destek olmak amacıyla hiç zaman kaybetmeden güçlerimizi birleştirdik. Tüm imkânlarımızı kullanarak fabrikalarımızda solunum cihazı ve sağlık ekipmanları üretimi gerçekleştirdik. Koç Holding'de kriz yönetim merkezimizi kurduk, sağlık ve güvenlik başta olmak üzere Topluluğumuz genelinde uygulanacak ana prensipleri belirledik” ifadelerini kullandı.