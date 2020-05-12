Kronik hasta işçiler işe çağrıldı iddiası!

Didim Belediyesi’nde çalışan, ancak salgın tedbirleri kapsamında, kronik hastalıkları ve riskli grupta oldukları için Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle işe gelmemeleri istenen personelin göreve çağrıldığı öne sürüldü. Belediye yönetiminin kendilerini göreve çağırırken ‘Valilik kararı var' dediğini iddia eden işçiler, “Hepimizin kronik hastalıkları var. Bilim Kurulunun uyarılarını dikkate alıp, hiç dışarı bile çıkmadık. Bu gün bizi arayarak Valiliğin, tüm kamu kurumları için bir karar aldığını, bizlerin de işe başlamamız gerektiğini söylediler. Kronik hastalığı olan tüm arkadaşlarım çaresiz” dedi.

VALİLİK: BÖYLE BİR KARAR YOK!

Aydın Valiliği ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, kronik hastalıkları ve riskli grupta olanlar için alınmış böyle bir karar olmadığını açıkladı. Aydın Valiliği açıklamasında “Valiliğimizin aldığı böyle bir kararı yok. Belediyelerin kendi aldıkları kararlar olabilir” denildi.

KENDİ İSTEKLERİYLE ÇALIŞIYORLAR

Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ise riskli gruptaki çalışanların işe davet edildiğiyle ilgili iddiaları, “Asla öyle bir şey söz konusu değil her zaman, her belediyede olduğu gibi manipüle etmek isteyen kötü niyetliler var. Hiç kimseyi zorla göreve çağırmadık. Kendi isteği işe çalışmak isteyenler görevdeler. Tüm kamu oyu bizim çalışma arkadaşlarımıza karşı felsefemizi bilir” diyerek yalanladı.

Konuyla ilgili olarak belediyedeki yetkili sendikadan herhangi bir açıklama yapılmazken, sendikanın söz konusu iddialara karşı nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN GENELGE

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 13.3.2020 tarihli ve E.12362 sayılı yazısında, “Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür” denilmişti.