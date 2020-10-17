Kurumlar vergisinin yüzde 61’i İstanbul’dan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'a ilişkin mali istatistiklerin değerlendirildiği ekim ayı ekonomi bültenini yayımladı.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı.

TOPLAM BÜTÇEDEKİ PAYI YÜZDE 46

İstanbul’da 2020’nin 3. çeyreğinde toplam 113 milyar TL vergi tahsil edildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,3 artan vergi hasılatının merkezi yönetim bütçesi içindeki payı %46,6 oldu.

2020’nin 3. çeyreğinde tahsil edilen vergi 2020’nin ilk çeyreğine göre %43,5, 2. çeyreğe göre %50,1 arttı.

KURUMLAR VERGİSİNİN YÜZDE 61’İ İSTANBUL’DAN

2020 yılının 3. çeyreğinde Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe gelirlerinin 29,3 milyar TL’si kurumlar vergisinden tahsil edildi.

İstanbul’dan 17,9 milyar TL kurumlar vergisi geliri tahsil edilirken Merkezi Yönetim içindeki payı %61 oldu.

ÖTV GELİRİ YÜZDE 73,8 ARTTI

İstanbul’da 2020 yılının 3. çeyreğinde özel tüketim vergisinin genel bütçe gelirleri içindeki payı bir önceki döneme göre artarak %24,9, vergi gelirleri içindeki payı ise %26,4 oldu.

Özel tüketim vergisi (ÖTV) geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %73,8 arttı.

EN YÜKSEK ARTIŞ MOTORLU ARAÇLARDA

İstanbul’da özel tüketim vergi gelirleri içinde 2020’nin 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre en yüksek artış %392,7 ile motorlu taşıtlarda yaşandı.

Motorlu taşıtlar vergisinin ÖTV gelirleri içindeki payı artarak %22,6’ya yükseldi. Petrol ve doğalgaz ürünlerinden tahsil edilen vergi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %22,2, tütün mamullerinden tahsil edilen vergi gelirleri ise %87,7 arttı.

ŞANS OYUNLARI VERGİ GELİRLERİNDE YÜZDE 67,6 ARTIŞ

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tahsilatı 2020 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine %32,6, şans oyunları vergisi tahsilatı ise bir önceki döneme göre %67,6 arttı.

Türkiye’de Mart 2020 itibariyle yürürlüğe giren dijital hizmet vergisinin Eylül sonu itibariyle toplam tahsilatı 655,6 milyon TL’ye ulaştı; tahsilatın tamamı İstanbul’dan gerçekleşti.

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ YÜZDE 5,1 YÜKSELDİ

Eylül ayı itibariyle İstanbul'da gelir vergisi mükellefi yüzde 5,1, kurumlar vergisi mükellefi yüzde 7,6 arttı.

İstanbul'da 532 bin 265 gelir, 912 bin 240 gelir stopaj, 741 bin 480 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ), 46 bin 494 basit usulde vergilendirilen gelir, 339 bin 171 kurumlar ve 852 bin 686 Katma Değer Vergisi (KDV) mükellefi bulunuyor.