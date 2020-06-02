Maden şirketi 46 bin yıllık mağarayı yıktı

İngiltere merkezli maden şirketi Rio Tinto, Avustralya'nın Pilbara bölgesinde demir cevheri çıkartıyordu. Firma, yetkililerle maden sahasını tarihi Juukan Gorge Mağaraları'nın olduğu bölüme doğru genişletmek için anlaşma sağladı.

BBC'de yer alan habere göre çalışmalar sırasında, 46 bin yaşında ve Aborjinler için önemli olan mağaralar yanlışlıkla yıkıldı. Şirketin baş yöneticisi Chris Salisbury, “Ortaya çıkardığımız sıkıntı nedeniyle özür dileriz. Puuti Kunti Kurrama ve Punikura (PKKP) halkına saygılarımızı sunuyoruz” açıklamasını yaptı.

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PKKP, bölgenin geleneksel sahibi konumunda. Salisbury, “Neler olduğunu öğrenmek ve ortaklığımızı güçlendirmek için PKKP ile çalışmaya devam edeceğiz. İlk olarak Juukan Gorge bölgesindeki tüm planlarımızı gözden geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

4 BİN YIL ÖNCESİNDEN ABORJİNLERE AİT DNA BULUNDU

Mağaranın tarihi önemi, burada bulunan 4 bin yıl öncesine ait tarihi eserlerdeki DNA'lar sayesinde, o dönemdeki insanlarla şimdiki Aborjinler arasındaki bağlantının ortaya çıkmasıydı.

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PKKP temsilcisi John Ashburton ise tarihi alanın kaybının ‘yıkıcı bir darbe' olduğunu dile getirdi. Ashburton, “Avustralya'da bu kadar eski olduğu bilinen Aborjin yerlerinin sayısı bir elin parmaklarından az. Bu nedenle son derece önemli bir alandı. Halkımız bu mağaraların yıkılmasından dolayı derin sıkıntı ve üzüntü duyuyor. Hem atalarımıza hem de toprağımıza olan bağlantımızı kaybediyoruz” yorumunu yaptı.

‘TALİBAN VE IŞİD’İN YAPTIKLARI KADAR KÖTÜ'

Kendisi de Aborjin olan Avustralya Yerli İşleri Bakanı Ken Wyatt ise konuyla ilgili olarak, “Bu yapılan anlaşılmaz ve gerçek bir hata. Devlet yasaları bu konuda başarısız olmuştur” ifadelerini kullandı.

UNESCO temsilcisi Peter Stone, Juukan Gorge’daki olayın, Taliban’ın Afganistan’daki Buda heykellerini ya da IŞİD’in Suriye’deki Palmira Antik Kenti’ni yıkması kadar kötü olduğunu söyledi.

Rio Tinto'nun Batı Avustralya'da demir dışında uranyum, elmas ve alüminyum yatakları üzerinde de izinleri bulunuyor.

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