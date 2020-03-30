Kartla market alışverişinde tarihi rekor kırıldı

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının 11 Mart’ta resmen açıklanması sonrasında vatandaşın marketlere hücum etmesinin bilançosu ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 28 Şubat-6 Mart tarihleri arasındaki haftada 3 milyar 674 milyon TL olan “banka ve kredi kartı ile yapılan market alışverişi tutarı”, 6-13 Mart haftasında 4 milyar 412 milyon TL’ye, 13-20 Mart haftasında ise 5 milyar 263 milyon TL’ye sıçradı.

13-20 Mart haftasında yapılan alışveriş tutarı, 6 Mart ile biten haftaya göre yüzde 43 arttı. Geçen yılın aynı haftasına göre “banka ve kredi kartı ile yapılan market alışverişi tutarı” artışı ise yüzde 73 oldu.

Böylece 13-20 Mart döneminde, market alışverişi tutarı tüm zamanların rekorunu açık farkla kırmış oldu.

İlk vakanın açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaş virüsten korunmak için evlerine çekilirken, başta gıda ve hijyen malzemeleri olmak üzere ihtiyaçlarını evde stoklamak üzere marketlere hücum etmişti.

HAVA YOLU HARCAMALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Salgınla birlikte hayatın olağan akışı sert biçimde değişirken, bu değişim harcamalara da yansıdı. Salgından en çok etkilenen sektörlerden olan havacılıktaki düşüş, rakamlara da yansıdı.

Yine TCMB verilerine göre, 6 Mart haftasında 495 milyon TL olan “banka ve kredi kartı ile yapılan hava yolu harcamaları tutarı” da 20 mart haftasında yüzde 42 düşüşle 287 milyon TL’ye geriledi. Bir ay önceki 21 Şubat’la biten haftadaki 686 milyon TL’lik harcamaya göre ise düşüş yüzde 58 oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan iki gün önce yaptığı açıklamada tüm uluslararası uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı. Türk Hava Yolları (THY) yurt içinde sadece 14 kente uçuş yapacağını duyururken, Pegasus tüm uçuşlarını durdurdu. Bu kararlar sonrasında hava yolu harcamalarının daha da düşmesi bekleniyor.

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KONAKLAMA HARCAMASI YARIYA İNDİ

Salgının olumsuz etkilediği bir diğer sektör olan konaklamada da sert düşüş yaşandı. 6 Mart haftasında 239 milyon TL olan banka ve kredi kartı ile yapılan konaklama harcaması, 20 Mart haftasında yüzde 47’lik azalışla 127 milyon TL’ye geriledi.

6 Mart haftasında 446 milyon TL olan seyahat acenteleri/taşımacılık harcaması ise 20 Mart haftasında 308 milyon TL’ye geriledi.