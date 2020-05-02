Market siparişlerine teslimat ücreti formülü

Dünyanın en büyük perakende gıda şirketi olan ABD'li Walmart, karantina döneminde talep patlaması yaşanan online sipariş için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor.

Business Insider'da yer alan habere göre, ‘ekspres teslimat' ile siparişler iki saatten az sürede adreslere ulaştırılacak. Ancak bunu tercih edecek olan müşteriler, ekstradan 10 dolar daha ödeyecek.

74 BİN KİŞİLİK EKİP KURULDU

100 mağazada denemesi yapılan bu sistem ilk etapta, önümüzdeki günlerde 1000 mağazada başlayacak. Ardından ilerleyen haftalarda buna 1000 mağaza daha eklenecek. Sadece ekspres teslimat için 74 bin kişilik yeni bir ekip kuruldu.

Walmart’ın müşteri ilişkilerinden sorumlu ismi Janey Whiteside yaptığı açıklamada, “Corona virüsü salgınının müşterilerimizin hayatını değiştirdiğini biliyoruz. Aynı zamanda alışveriş şekilleri de değişti. Karantinadan çıktıktan sonra da daha yoğun olacaklarını düşünüyoruz. Bazen acil ihtiyaçlar gerekebilir. Corona virüsü, ekspres teslimat hizmetini daha hızlı hayata geçirmemizi sağladı. Her zaman olduğu gibi müşterilerimiz için buradayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de de karantina uygulamasıyla birlikte market alışverişlerini online bir şekilde gerçekleştirenlerin sayısı ciddi anlamda arttı. Ancak firmalar siparişleri tam olarak hazırlama ve zamanında yerlerine ulaştırma konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor.