Maske 40 kuruş ihracat 1 milyar dolar

Hükümetin 1 liraya satılmasına izin verdiği koruyucu N95 maskenin üretim maliyetinin 40 kuruş civarında olduğu bildirildi. MAG Maske Genel Müdürü Ayhan Gökmen, 40 kuruşa üretilebilen cerrahi maskenin düşük kâr marjıyla isteyenin 50-60 kuruştan rahatlıkla satabileceğini söyledi.

Gökmen, yakın zamanda iç piyasada maske fazlalığı oluşacağını, ihracata izin verilmesi halinde Türkiye'nin 1 milyar dolarlık maske ihraç edebileceğini bildirdi.

KUMAŞ ÇOK ÖNEMLİ

MAG Maske şirketinin sahibi Ayhan Gökmen, maske yapımında kullanılan kumaşın antibakteriyel ve antiseptik hale getirilip yüksek elektrik voltajı yüklendiğini, böylece bakteri kovucu özellik kazandırıldığını anlattı.

Daha sonra bu kumaşın N95 testi denilen bakteri tutunma testine (PFE) alındığını, testi geçen kumaştan yüzde 95'in üzerinde bir oranda bakteriyi tutabilir ve insanı koruyabilir cerrahi maske üretildiğini belirten Gökmen, 3 katmandan oluşan bu maskelerin 2-3 defa yıkanabileceğini söyledi.

MASKEYE DOYACAK

Ayhan Gökmen, maskenin 10 kuruşunun kumaş, 10 kuruşunun işçilik, 10 kuruşunun lastik ve tel ile 10 kuruşunun diğer giderler olmak üzere 40 kuruşa mal edilebileceğini, maskenin piyasada 1 lira ve altında bir fiyatla satılmasının normal olduğunu, ancak düşük kâr marjıyla çok daha uygun fiyatlara da satılabileceğini ifade etti.

Ayhan Gökmen, salgının ilk aşamasında ülkede maske sıkıntısı yaşanmasına rağmen son dönemde olağanüstü düzeyde maske fabrikaları kurulduğunu, belediyelerin de günlük 1 milyonun üzerinde maske üretecek kapasitelere ulaştığını söyledi. Gökmen, “Çok yakın zamanda piyasa maskeye boğulur, iç piyasada ihtiyaç fazlası bile oluşur” dedi.

Hibe şartı kalkarsa ihracat başlar

MAG Maske şirketinin sahibi Ayhan Gökmen, Çin'in maske ihracat yasağını kaldırıp dünya maske pazarını hızla ele geçirdiğini, Türk firmalarının ise 1 maske ihracatına karşılık 1 maske hibe etme şartı nedeniyle ihracat yapamadığını söyledi.

Hibe şartının kaldırılıp onun yerine yüzde 3-5 oranlarında gümrük vergisi konulması halinde 3-4 ay içinde Türkiye'nin 1 milyar dolarlık maske ihracatı yapabileceğini belirten Gökmen, “Çin 13-15 Cent'e maske ihraç ediyor. Biz de aynı fiyata ihraç edebiliriz.

Ancak 1'e 1 hibe şartı nedeniyle bizim fiyatımız pahalı geliyor. Bu şart kaldırılırsa ihracatta patlama olur. Ancak geç kalınmaması lazım. Çünkü Bulgaristan, Romanya ve Bosna da maske üretmeye başladı. Onlar pazara girmeden bizim ihracata başlamamız lazım” çağrısında bulundu.