Memura fark, emekliye %5.5 zam göründü

Hükümet geçen yıl ağustos ayında memur sendikalarının itirazına rağmen 2020 yılı için Ocak ve Temmuz aylarında verilmek üzere yüzde 4 artı 4 toplu sözleşme zammı açıklamıştı. Memur ve memur emeklilerine yılın ilk 6 ayı için verilen yüzde 4'lük zam ilk 5 ayda enflasyonun 0.57 puan altında kaldı. 6 aylık zammın netleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı tüketici enflasyonu bekleniyor.

Haziran enflasyonu, 2018'de gerçekleşen yüzde 2.61'lik devasa artış dışında son 15 yılda en fazla yüzde 0.76'ya kadar çıktı ve 7 yılda da eksi (-) enflasyon açıklandı. 15 yıllık haziran serisi yüzde sıfırlara yakın bir enflasyonu işaret etse de salgın nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının devam ediyor olması bu yılki haziran enflasyonunun geçmiş yılların çok üzerinde olacağına işaret ediyor.

EMEKLİYE YÜZDE 5-6 ZAM

Haziranda enflasyonun en az yüzde 0.5 gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 5.09'a çıkacak ve temmuzda memur ve memur emeklileri yüzde 4'lük yeni zammın yanı sıra yüzde 1.09 enflasyon farkı alacak. Diğer işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise yılın ikinci 6 aylık dönemi için gerçekleşen enflasyon kadar, yani yüzde 5.09 oranında zam verilecek.

BİN 500 TL'YE ZAM YOK

Yeni zamlar tüm emekli ve memurları kapsamakla birlikte geçen nisan ayında bin 500 liranın altındaki emekli aylıkları bin 500 liraya yükseltilen en düşük seviyedeki emeklilerin yeni maaşına temmuzda hiçbir zam yapılmayacak. Özellikle daha önce aylığı bin 430 TL ve altında olup bin 500 liraya yükseltilen hiçbir emekliye zam ödenmeyecek.