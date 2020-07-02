Memuru ikramiye korkusu sardı

BUGÜN İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINA EL ATAN, YARIN…

İşçinin kıdem tazminatının Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne (TES) dönüştürülerek eritilmek istenmesi, memurlarda emekli ikramiyesini kaybetme korkusu yarattı. Genel Sağlık-İş Başkanı Zekiye Bacaksız, “Bugün işçinin kıdem tazminatına el atanlar, yarın kamu emekçilerinin de emekli ikramiyesine göz dikebilir” dedi. Memurlar ve kamu işçilerine, özel sektör çalışanlarından farklı olarak, kıdem tazminatı yerine emekli ikramiyesi ödeniyor.

İŞÇİNİN YANINDAYIZ

Başkan Zekiye Bacaksız, işçinin kıdem tazminatı, iş güvencesi ve emeklilik hakkını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların sadece işçilerin değil, memurlar da dahil bütün çalışanların ortak sorunu olduğunu söyledi. Memurlar olarak kıdemini kaybetme riski yaşayan tüm işçilerin yanında olduklarını belirten Başkan Bacaksız, çalışanların hak kayıplarının normalleştirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Halk pandemi koşullarında yaşam mücadelesi verirken iktidarın çalışanın cebine, emeğine ve geleceğine göz diktiğini ifade eden Bacaksız şu uyarı ve tespitlerde bulundu:

SIRA MEMURA GELİYOR

“İşçinin haklarını tek tek gasp eden siyasi iktidarın yaptıkları, yapacaklarının teminatı ve gelecek daha da kara günlerin habercisidir. Siyasi iktidar, göreve gelişinin 6'ıncı yılında aylık bağlama oranı ile prime esas kazançların değerinin hesaplanmasında değişikliğe giderek emekli maaşlarının yüzde 25'ini eritmiştir. Devletin parasal kaynaklarının dibe vurduğu, bankaların kaynaklarının yandaşlara peşkeş çekildiği ve Varlık Fonu adı altında tüm kamusal şirketlerin denetimden azade tutularak keyfi bir biçimde yönetildiği bir dönemde bu kıdem gündemi yeterince uyarıcı olmalıdır.”

EVDEN ÇALIŞILACAK MAAŞLAR DÜŞECEK

Başkan Bacaksız, iktidarın 18 yıldır çalışma yaşamında ciddi hak kayıplarına yol açan düzenlemeler yaptığını, memur sayısını azaltırken, sözleşmeli personel sayısını artırdığını belirtti. Kamuda da çalışma sisteminin esnek ve kuralsız bir hale getirilmek istendiğini söyleyen Bacaksız, “Pandemide kamuda evde çalışma sistemi test edildi. Milyonlarca kamu çalışanı gelecekte uzaktan çalışmaya zorlanacak, maaşlar düşecek, iş güvencesi yok olacak” uyarısında bulundu.