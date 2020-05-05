Menemen enflasyonu TÜİK enflasyonunu katladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün Nisan ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıklarken, gıda ürünlerindeki fiyat artışları dikkat çekti. Nitekim, aylık TÜFE artışı yüzde 0,85 olurken, gıda ürünleri grubunda bu oran yüzde 2,53 ile genel endeksin çok üzerinde yer aldı. Gıdada bu oran, sarımsakta yüzde 46,18’e kadar yükseldi.

Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Veysel Ulusoy ile Dr. Caner Özdurak’ın hazırladığı “menemen endeksi”, Türkiye’nin en popüler yiyeceklerinden menemende maliyetin ciddi şekilde arttığını gösterdi.

Söz konusu endekse göre, soğanlı bir menemen yapmanın maliyeti, Nisan’da Mart’a göre yüzde 8,64 arttı. Soğansız menemende fiyat artışı yüzde 4,39 oldu.

Endeks bazında baktığımızda ise Soğanlı Menemen Endeksi 97.7’den 108.5’e yükselirken Soğansız Menemen Endeksi de 95.9’dan 104.4’e yükseldi

Nisan’da bir aylık fiyat artışı kuru soğanda yüzde 37,50, domateste yüzde 5,81, yumurtada yüzde 14,96 oldu. Menemen yapımında kullanılan bir diğer ürün olan biberde ise fiyat yüzde 19,09 düştü.

PANİK ALIMLAR FİYAT ARTIŞLARINDA ETKİLİ OLDU

Sozcu.com.tr’ye konuşan Dr. Caner Özdurak, Ocak 2019’da oluşturdukları “menemen endeksini” şu sözlerle anlattı: “Enflasyonu en basit nasıl ölçeriz diye düşündük ve menemenin iyi bir gösterge olabileceğine karar verdik. Ocak 2018’i baz aldık ve Ocak 2019’da endeksi yayımlamaya başladık.”

Bir menemenin maliyetindeki değişimi ölçmek için iki yumurta, 50 gram biber, 100 gram domates ve 100 gram kuru soğandan oluşan bir sepet hazırladıklarını belirten Özdurak, “Petrol fiyatlarının bu kadar düştüğü, ekonominin durma noktasına geldiği bir dönemde gıdada ve özel olarak da menemen yapımında kullanılan ürünlerdeki fiyat artışı düşündürücü” dedi.

Karantina nedeniyle özellikle büyükşehirlerde gıdaya talebin arttığını ve uzun süre saklanamayacak ürünlerde bile stok alımların olduğunu belirten Özdurak, fiyat artışlarında bu panik alımlarının da etkili olduğuna dikkat çekti.