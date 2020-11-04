Merkez, aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı

Merkez Bankası, yıllık enflasyonun gıda ve temel mal gruplarında artarken, enerji grubunda gerilediğini, hizmet grubunda ise yataya yakın seyrettiğini bildirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

Raporda gıda enflasyonundaki artışta hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıdanın etkili olduğu belirtilerek, “Temel mallardaki yükselişte dayanıklı tüketim malları ana belirleyici olmuştur. Enerji yıllık enflasyonundaki düşüşte, elektrik fiyatları kaynaklı baz etkisi öne çıkmıştır. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu artmıştır. B göstergesinin eğilimi yataya yakın seyrederken, C göstergesinin eğilimi bir miktar gerilemiştir.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Merkez Bankası’nın (TCMB) ekim ayında yüzde 2.13 artarak yıllık bazda yüzde 11.89 olan tüketici enflasyonu verisinin ardından bugün yayımladığı aylık fiyat gelişmeleri raporunda öne çıkanlar şöyle:

*Yıllık enflasyon gıda ve temel mal gruplarında artarken, enerji grubunda geriledi, hizmet grubunda ise yataya yakın seyretti.

*Gıda enflasyonundaki artışta hem işlenmemiş, hem de işlenmiş gıda etkili olurken, temel mallardaki yükselişte dayanıklı tüketim malları ana belirleyici oldu.

*Enerji yıllık enflasyonundaki düşüşte, elektrik fiyatları kaynaklı baz etkisi öne çıktı.

*Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu artmıştır; B göstergesinin eğilimi yataya yakın seyrederken, C göstergesinin eğilimi bir miktar geriledi.

*Bu dönemde yıllık enflasyon dayanıklı mal ve diğer temel mallarda yükselirken, giyim ve ayakkabı grubunda geriledi; böylelikle söz konusu gruplarda döviz kuru gelişmeleri ve sektörel talep koşullarına bağlı ayrışma devam etti.

*Altın hariç dayanıklı mallarda yüksek fiyat artışları alt kalemler genelinde sürdü; mobilya, otomobil ve beyaz eşya fiyatlarındaki artışlar öne çıktı.

*Enerji fiyatları Ekim ayında yüzde 2.09 arttı; bu gelişmede yüzde 5.76 artış gösteren elektrik fiyatları öne çıktı.

*Yurt içi üretici fiyatları Ekim ayında yüzde 3.55 yükseldi, yıllık enflasyon 3.87 puan artarak yüzde 18.2 oldu.

*Üretici fiyatlarında gözlenen bu artışta döviz kuru ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki gelişmelerin belirleyici olduğu değerlendirilmekte.

*Tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı baskılar güçlenerek devam etti.