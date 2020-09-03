Merkez Bankası: Belirsizlikler önemini korumaktadır!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde, videokonferans düzenledi.

Toplantıda 200'ün üzerinde katılımcı yer aldı. Videokonferansta Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre toplantıda şu mesajlar öne çıktı:

* İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, Mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır.

“TURİZM GELİRLERİNDE KISMİ BİR İYİLEŞME BAŞLADI”

* Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

* Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir.

“İÇ VE DIŞ KOŞULLARIN SEYRİNE DAİR BELİRSİZLİKLER ÖNEMİNİ KORUMAKTA”

* Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

* Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede Ağustos ayı PPK Toplantısı'nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir.

“ALINAN TEDBİRLERİN KADEMELİ OLARAK NORMALLEŞMESİ BEKLENMEKTEDİR”

* Son dönemde salgına özgü alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmektedir.

* Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. (İHA)

İLGİLİ HABER Binali Yıldırım corona virüsü açıklaması: Eşimin ve benim test sonucumuz pozitif çıktı