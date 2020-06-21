Merkez Bankası faiz kararını yeni haftada açıklayacak

Corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler sebebiyle yavaşlayan ekonomik faaliyetin yeniden canlanmasına destek vermeyi hedefleyen Merkez Bankası’nın 25 Haziran’da yapacağı toplantıda da politika faizini aşağı çekmesi bekleniyor.

Reuters’ın 16 kurumun tahminleriyle yaptığı ankette medyan beklentisi 25 baz puan indirim yönünde oluşurken, tahminler faizlerin sabit bırakılması ile 50 baz puan indirim arasında değişiyor.

16 KURUMDAN 14’Ü İNDİRİM BEKLİYOR

Ankete katılan 16 kurumdan 14’ü faiz indirimi bekliyor. 2 kurum ise faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen 14 kurumdan sekizi 25 baz puan, 6’sı ise 50 baz puan indirim öngörüyor.

CORONADAN SONRA TOPLAM 250 BAZ PUAN İNDİRİM

TCMB, Türkiye’deki ilk corona virüsü vakasının tespit edildiğinden beri politika faizini 250 baz puan indirimle yüzde 8.25’e çekti. Merkez Bankası, Nisan sonunda yıl sonu enflasyon tahminini corona virüsünün petrol fiyatları başta olmak üzere ekonomideki etkisiyle yüzde 8.2’den yüzde 7.4’e indirirken düşüşün Temmuz’dan itibaren belirginleşeceğini öngörmüştü.

UYSAL, 9 TOPLANTIDA 1.575 BAZ PUAN İNDİRDİ

Enflasyon tahminindeki aşağı yönlü revizyon, TCMB’nin faiz indirimlerine devam edebileceği yönünde yorumlanmıştı. TCMB Murat Uysal başkanlığındaki son dokuz PPK toplantısında toplam 1,575 baz puanlık faiz indirimine gitti, politika faizini yüzde 24’ten yüzde 8.25’e kadar düşürdü.

Banka corona virüsü öncesi indirimlerde sona gelindiği mesajı vermeye başlamıştı. Corona virüsü öncesi dönemde TCMB’nin faiz indirim hızı da yavaşlamıştı. 425, 325, 250 baz puan gibi yüksek bazlı indirimlerden 50 baz puanlık indirimlere geçilmişti.

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TL’DE DEĞER KAYBI YÜZDE 13

Corona virüsü sonrası ise PPK metninden faiz indirimlerinde sona gelindiği şeklinde algılanabilecek söylemler çıkarıldı, faiz indirimleri yeniden hız kazandı. Bu yılın başından beri yüzde 13’ün üzerinde değer kaybeden lira ise enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

ERKAN: DAHA KÜÇÜK ADIMLAR BEKLEYEBİLİRİZ

Tera Yatırım ekonomisti Enver Erkan, Merkez Bankası’nın hareket alanının geçtiğimiz bir yıldır süren gevşeme sebebiyle daraldığına işaret ederek şöyle devam etti:

“Bu dönemde ekonomik büyümenin ve talebin desteklenmesi önceliği halen bu faktörlerle uyumlu bir para politikası görünümü sergileyeceğini gösteriyor. Ama faiz malum enflasyonun altında, hatta TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisine de yaklaşmış durumdayız. Bu nedenle artık faiz konusunda daha küçük adımlar atılmasını ve bazı aylar da beklenilmesini bekleyebiliriz.”

Yıl sonu için ankete katılan 11 kurumun tahminlerinin medyanı ise politika faizinin 2020 sonunda yüzde 7.75 seviyesinde oluşacağına işaret ederken, tahminler yüzde 7.25 ile yüzde 8 arasında değişiyor. Merkez Bankası faiz indirimlerinin ötesinde reel sektöre fon amaçlı politika faizinin altında fonlama imkanı ile küresel merkez bankalarının niceliksel gevşeme adımlarına benzer tahvil alımlarını hızlandırarak artırma yoluna gitti. Banka tarihinin en hızlı tahvil alımlarını gerçekleştiriyor.

TCMB faiz kararını 25 Haziran’da saat 14.00’te açıklayacak.