Microsoft’tan komşuya 1 milyar dolarlık yatırım

Son dönemde ABD ve Yunanistan-Güney Kıbrıs arasındaki Doğu Akdeniz yakınlaşması ekonomi alanında da meyvelerini veriyor.

Yıllardır ekonomik krizden çıkmaya çalışan Yunanistan pandeminin de etkisiyle bu yıl turizm gelirinden de oldu.

Ülke ekonomik kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışırken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Doğu Akdeniz meselesini konuşmak için gerçekleştirdiği Atina ziyaretinin ardından ABD'li teknoloji devi Microsoft, Yunanistan'a 1 milyar dolar değerinde üç veri merkezi kuracağını açıkladı.

Katimerini’de yer alan habere göre; ABD'li şirket 100 bin kamu ve özel sektör çalışanı için de dijital eğitim programı düzenleyecek.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre firma, verileri bulut bilişimde (Cloud Computing) depolayacak ve yönetecek geniş bir veri merkezi oluşturacak.

Microsoft'un Başkanı Brad Smith Akropolis Müzesi'nde gerçekleştirilen yatırım imza töreninde yaptığı açıklamada, “Bu yatırım Yunanistan ekonomisine güvenimizin bir göstergesidir” diye konuştu.

Veri merkezinde kaç kişiye istihdam sağlanacağı açıklanmazken Yunanistan'da işsizlik sorunu gittikçe büyüyor. Yıl başında yüzde 16,4 olan işsizlik Covid-19'un da etkisiyle yüzde 18,3'e çıktı.

İmza töreninde konuşan Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis yatırımın önemine vurgu yaparken Yunanistan'ın bulut veri depolamada dünya üzerinde önemli bir ülke olacağını söyledi.

Microsoft’un halihazırda dünyanın 26 ülkesinde veri merkezi bulunuyor.

POMPEO'DAN YUNANİSTAN'A AÇIK DESTEK ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Güney Kıbrıs'ta Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gerilime diplomasi yoluyla çözüm bulunması gerektiğini belirterek 'Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor' demiş bu açıklamalar Türkiye'de tepkiye neden olmuştu.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates 2006 yılında Türkiye’yi ziyaret etmiş, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bill Gates’in onuruna bir akşam yemeği vermişti.