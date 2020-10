Moody’s bu defa İngiltere’nin notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, İngiltere’nin kredi notunu Aa3 seviyesine düşürdü. Daha önce “negatif” olan not görünümünü ise “durağan” olarak değiştirdi.

Moody’s, 11 Eylül 2020’de Türkiye’nin kredi notunu B2 ile tarihin en düşük seviyesine düşürmüştü.

7 YILDA ÜÇÜNCÜ NOT İNDİRİMİ

31 Mart 1978’de en yüksek not olan Aaa ile başlayan İngiltere’nin Moody’s yolculuğu, 22 Şubat 2013’te ilk kırılmayı yaşadı. O tarihte ilk not indirimi geldi ve not Aa1 seviyesine düşürüldü.

22 Eylül 2017’de İngiltere’nin kredi notunu Aa2 seviyesine düşüren Moody’s, dün de notu Aa3’e düşürdü.

BÜTÇE VE BÜYÜME UYARISI

Moody’s tarafından yapılan açıklamada, not indiriminin temel gerekçeleri şöyle sıralandı:

1- Ülkenin kamu maliyesi görünümü, belirgin şekilde zayıfladı ve borç yükünün artmaya devam etmesi bekleniyor.

2- Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasından kaynaklı olarak ülkenin orta vadeli ekonomik gücünde yaşanması muhtemelen olan erozyon, ülkenin yaşadığı mali sorunları da artırıyor. Brexit müzakerelerin karmaşık seyri ve iç siyasi dinamikler de politika kararlarını zorlaştırıyor.

KURUMLARIN KALİTESİNDE DÜŞÜŞ

Pandeminin ülke ekonomisi üzerinde kalıcı iz bırakabileceği ve büyümenin beklenenden daha zayıf olabileceği uyarısında bulunan kurum ayrıca, ülkede yasama ve yürütme kurumlarının kalitesinin son yıllarda azaldığına dikkat çekti.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Moody’s açıklamasında kurumların kalitesindeki zayıflamaya işaret edildiğini hatırlatarak, Boris Johnson hükümetinin ülke kurumlarına dönük ideolojik saldırısının ekonomi üzerinde doğrudan etkide bulunduğunu belirtti.

YÜZDE 9,8 KÜÇÜLME BEKLENİYOR

İngiltere’de nisan-ağustos döneminde bütçe, pandeminin etkisiyle 173,7 milyon sterlin (222 milyon dolar) açık vermişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Britanya ekonomisinin 2020’de yüzde 9,8 küçülmesini bekliyor. Ülkede hizmetler sektörünün ağırlığı ve bu sektörün pandemiye karşı alınan karantina tedbirlerinden fazlasıyla etkilenmesi, küçülmenin şiddetini artırıyor.