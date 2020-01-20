Moody’s’den Türkiye hakkında ‘negatif faiz’ açıklaması

Merkez Bankası (TCMB) 16 Ocak tarihinde politika faizini piyasa beklentileri dahilindeki 75 baz puan indirimle yüzde 11.25’e çekerken enflasyondaki seyrin yıl sonu tahmini olan yüzde 8.2 ile “büyük ölçüde uyumlu” olduğunu belirterek “ölçülü” faiz indirimlerinin devam edeceği sinyali vermişti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın göreve geldiği dönemi kapsayan son beş PPK toplantısında politika faizi %24 seviyesinden 1,275 baz puan indirilmiş oldu.

“YATIRIMCI GÜVENİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLİR”

Moody’s bugün yayınladığı kredi görünüm raporunda enflasyonun Aralık ayı itibarıyla %11.8 olmasının, negatif reel faizin %0.55 olmasına (enflasyondan daha düşük bir faiz oranına) yol açtığını ve bunun da, Türk bankalarının fonlaması için kredi negatif olduğunu belirtti.

Raporda “Negatif faiz, bankaların finansmanı ve Türk lirasına yatırım yapmayı, reel faiz oranları pozitif olan diğer gelişmekte olan piyasalardan daha az cazip hale getirmekte ve büyük olasılıkla TCMB’nin kredibilitesini olumsuz etkileyebilir ve bu da yatırımcı güvenini olumsuz yönde etkileyebilir” denildi.

Moody’s’in raporuna göre, Türk bankalarının önemli bir kırılganlığı, yabancı para cinsinden kısa vadeli piyasa fonlamasına (Kasım 2019 itibariyle 51 milyar dolar) önemli ölçüde bağlı olmaları ve bu nedenle yatırımcı güvenine bağlı olmaları.

Rapora göre, euro bölgesi, İngiltere, Kanada, Japonya veya Avustralya gibi Türkiye’den çok daha düşük risk profiline sahip ülkelerin hepsi negatif reel faiz oranlarına sahip.

GAYRİMENKUL TOPARLANIYOR

Moody’s raporda Türkiye’nin son konut satış verilerinin gayrimenkul sektöründe toparlanmaya işaret ettiğini ve bu bankaların kredi notu için pozitif olduğunu ifade etti.

TÜİK’in 15 Ocak’ta açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında %47.7 artışla 202,074 adet olarak gerçekleşmişti.

Konut satışları, gerileyen konut kredi faizleri ve yıl sonunda sona eren KDV ve tapu harcı indirimlerine bağlı öne çekilen talep ve devirlerin etkisiyle Aralık ayında sert yükseliş kaydederken; Aralıktaki güçlü performans 2019 tamamındaki düşüşü de sınırladı.

Türkiye genelinde konut satışları 2019 yılında %1.9 düşüşle 1.35 milyon adet oldu.

Moody’s raporunda “Gayrimenkul sektöründeki toparlanma, Türk bankalarının kredi notu için pozitif çünkü sorunlu kredileri ve kredi zararı karşılıklarını azaltacak ve özellikle kamu bankaları arasında kredi hacmini artıracaktır” denildi.

Rapora göre bu toparlanma, bankaların varlık kalitesinin ve kârlılığının bozulduğu bir ortamda fayda sağlayacak. 30 Kasım 2019’da sistemin sorunlu kredileri, 2018 yılsonunda %3.9’dan kredilerin %5.2’sine yükseldi ve aktif karlılık 2018’de % 1.45’ten yıllık %1.2’ye düştü. (REUTERS)