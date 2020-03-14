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Motorinin fiyatı benzini geçti

Benzine yapılan 51 kuruşluk indirimle birlikte bir litre motorinin fiyatı bir litre benzinin fiyatını geçti.

Sozcu.com.tr
09:24 -
Haberler Ekonomi
Motorinin fiyatı benzini geçti

Dün benzine yapılan 51 kuruşluk indirimle birlikte İstanbul’da bir litre bezinin fiyatı 5.54 TL’ye kadar indi. Motorine indirim yapılmazken motorinin litre fiyatı ise 5.74 TL seviyesinde.

Yeni indirimle birlikte Ankara’da benzinin litre fiyatı 5.63 TL olurken, bir litre motorin 5.75 TL’den satılıyor.

İzmir’de ise bir litre benzinin fiyatı 5.64 TL’den bir litre motorinin fiyatı ise 5.76 TL’den satılmakta.

Geçen yıl ocak ayında yapılan indirimlerle bir litre motorinin fiyatının bir litre benzinin fiyatını geçtiği olmuştu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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Son güncelleme: 09:29 14.03.2020
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