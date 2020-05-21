ABD’de N95 maskelerini yıkamak için alınan makineler sorunlu çıktı

Beyaz Saray corona virüsüyle mücadele ekibi, geçen ay N95 maskelerini yıkayacak makineler için Battelle Memorial Institute ile 600 milyon dolarlık anlaşma yaptı.

NBC News'ta yer alan habere göre, anlaşma çerçevesinde ilk etapta 60 makine teslim edildi. Bu özel cihazlar, buhar fazlı hidrojen peroksit ile dezenfekte işlemini gerçekleştiriyor. Battelle, N95 maskelerinin bu makinelerde 20 kez yıkandıktan sonra bile güvenle kullanılabileceğini taahhüt etti.

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ULUSAL SAĞLIK ENSTİTÜSÜNE GÖRE SINIR 3 YIKAMA

Kısa sürede makineleri kullanmaya başlayan birçok hemşireden şikayetler gelmeye başladı. N95 maskelerin 2-3 yıkamada deforme olduğu ve yüzlerine tam olarak oturmadığı yönünde şikayetler var.

Kayıtlara göre sadece California Eyaleti'ndeki hastanelerde Battelle'in 400 adet makinesi zaten kullanılıyordu. Connecticut, Idaho ve Virginia eyaletlerindeki hemşireler de NBC'ye, maskeleri dezenfekte etmek için Battelle'in makinelerinin kullanıldığını bildirdi.

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Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün yaptığı bir çalışma da hemşirelerin şüphelerini haklı çıkardı. Bu çalışmaya göre Battelle'in dezenfekte makineleri sadece üç yıkamaya kadar maskeleri güvenli tutuyor.

TRUMP, BATTELLE İÇİN TAVİZ İSTEMİŞTİ



Battelle, daha hızlı üretim yapma gerekçesiyle kalite kriterleri konusunda feragat almak için Gıda ve İlaç Dairesi'nde (FDA) lobi çalışmaları yaptı. Başkan Donald Trump da FDA'dan, Battelle'e taviz verilmesini istemişti.