Noterler elektriği 12 ay indirimli kullanacak

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedariki sağlayan Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile protokol imzaladı.

BİRLİK BİNALARI VE 2061 NOTER İNDİRİMDEN YARARLANACAK

TNB Başkanı Dursun Cin ile Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna tarafından duyurulan kampanyada, TNB çatısı altındaki birlik binaları ve 2 bin 61 adet noterlik dairesi, ticarethane abone grubunda olan tüketim noktalarına özel 12 ay sabit birim bedelli indirimli elektrikten faydalanabilecek.

NOTERLER FİYAT ARTIŞLARINDAN ETKİLENMEYECEK

TNB ile yapılan anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 TL ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini belirten Sontuna, kampanyadan yararlanmak isteyen noterler, TNB'nin portalı veya Aydem ve Gediz Elektrik Perakende'nin web sitelerinden başvuru yapabileceklerini söyledi. Kampanya için başvurular ise 30.09.2020 tarihinde sona erecek.

TNB Başkanı Cin ise, TNB çatısı altındaki binaları ve 2 bin 61 adet noterlik dairesini ilgilendiren kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bu kampanyadan faydalanacak meslektaşlarımız, birim fiyatlarını sabitleyerek fiyat artışlarından etkilenmeden elektrik kullanma fırsatı elde edecekler” dedi.