Otobüs biletine tek fiyat önerisi

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörünün sorunlarının çözümü için öneri paketi açıklayan Ankara Ticaret Odası (ATO) fahiş fiyatların önlenmesi için şehirlerarası otobüs biletlerinin devlet tarafından ve ‘tek fiyat' olarak belirlenmesini istedi.

ATO ayrıca, seyahat acentelerinin iptal edilen paket tatiller için para iadesi yapmaları yerine ileri bir tarihte kullanılmak üzere kupon vermelerini de önerdi.

FAHİŞ FİYAT ÖNLENİR

Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen turizm sektörünün sorunlarına çözüm üretmek amacıyla ATO Başkanı Gürsel Baran başkanlığında toplanan ATO Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu, sektöre yönelik öneri paketi açıkladı.

Öneri paketinde, Türkiye'nin pandemi sonrası ‘güvenli ülke' olarak adlandırılması için virüse yönelik alınan tedbirlere daha fazla ağırlık verilmesi ve güvenli ülke olma avantajının sağlanması istendi.

ATO'nun paketinde, virüs sürecinde bazı otobüs biletlerinin fahiş fiyatlarla belirlendiğine işaret edilerek, ‘tek fiyat' uygulamasına geçilmesi istendi.

Pakette bu öneri, “Fahiş fiyatlı bilet satışlarının engellenmesi amacıyla Ankara'dan karayolu ile AŞTİ'den seyahat edeceklere yapılan bilet satışlarının kamu otoritesi tarafından tek ofisten ve standart fiyatla yapılması sağlanarak, yolcuların mağduriyetinin önüne geçilmesi” şeklinde ifade edildi.

NAKİT YERİNE KUPON

Pakette ayrıca, virüs salgınıyla birlikte yoğun bir şekilde yaşanan paket tatil iptalleri için de nakit para iadesi yapılması yerine ileri bir tarihte kullanılmak üzere kupon verilmesi önerildi. Tüketici örgütleri ise bu konuda tüketici haklarının çiğnenmemesi ve iadelerin ödenmesini talep etmişlerdi.

Turizmi ayakta tutacak tedbirler şart

ATO Başkanı Gürsel Baran, salgın nedeniyle üretim azalırken, tüketimin aynı düzeyde kaldığını, bu nedenle maliyetlerin artacağını ifade etti.

Ekonomi için kritik önem taşıyan turizmin ayakta kalmasını sağlayacak tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu belirten Baran, “Konaklama, hava ve karayolu yolcu taşımacılığında alınacak önlemlerle zararı en aza indirmeye çalışmamız gerekiyor” dedi.

Komisyona katılan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da turizmin çok sayıda sektörle iç içe çalıştığına işaret ederken, turizm sektöründe nakit akışının tıkanması halinde bunun domino etkisiyle tüm sektörlerde tıkanmaya yol açabileceği uyarısında bulundu.