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OYAK, Akdeniz Kimya ve Chemson’ı birleştirdi

OYAK, kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden Akdeniz Kimya ile 2013 yılında satın aldığı Avusturyalı Chemson’ı “Akdeniz Chemson” markası adı altında birleştirdi. OYAK, Ağustos ayının başında Total ve M Oil markalarına ait tüm operasyonlarını Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. unvanı altında birleştirme kararı aldığını duyurmuştu. Şirket mayıs ayında da halka açık beş çimento şirketini "OYAK Çimento" çatısı altında konsolide etmişti.

16:05 -
Haberler Ekonomi
OYAK, Akdeniz Kimya ve Chemson’ı birleştirdi

Şirketten yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre; OYAK, Akdeniz Chemson birleşmesi sayesinde yıllık 250,000 ton üretim kapasitesine ulaşacak.

Açıklamada, “Böylece beş kıtadaki faaliyetleri ve 110 ülkeye yaptığı satışları ile, 500 milyon dolarlık satış hacmine ulaşan Akdeniz Chemson, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi oldu” denildi.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem yaptığı yazılı açıklamada, “Bu yeni yapı sayesinde, Avrupa'dan Afrika'ya, Amerika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Avustralya'ya kadar dünyanın hemen her coğrafyasında faaliyet gösteren bir şirket haline geldik” dedi.

Erdem, “Amacımız, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerimizle 750 milyon dolarlık bir hacim yaratmaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, hizmet verdiği sektörler için çapraz ürün satış portföyünü artırarak PVC sektörünün tek merkezi olmayı hedefleyen Akdeniz Chemson, 110 ülkeye satış yapıyor olacak.

Odak pazarları Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Orta Doğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya olan şirket, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen altı üretim tesisiyle faaliyet gösterecek. (REUTERS)

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ABD Afrika Amerika Asya Avrupa Avustralya Brezilya Çin Ekonomi kimya Kuzey Afrika Orta Doğu Rusya
Son güncelleme: 16:06 05.10.2020
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