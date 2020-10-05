OYAK, Akdeniz Kimya ve Chemson’ı birleştirdi

Şirketten yapılan açıklamada yer alan bilgiye göre; OYAK, Akdeniz Chemson birleşmesi sayesinde yıllık 250,000 ton üretim kapasitesine ulaşacak.

Açıklamada, “Böylece beş kıtadaki faaliyetleri ve 110 ülkeye yaptığı satışları ile, 500 milyon dolarlık satış hacmine ulaşan Akdeniz Chemson, PVC stabilizatörleri alanında dünyanın en büyük şirketi oldu” denildi.

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem yaptığı yazılı açıklamada, “Bu yeni yapı sayesinde, Avrupa'dan Afrika'ya, Amerika'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan Avustralya'ya kadar dünyanın hemen her coğrafyasında faaliyet gösteren bir şirket haline geldik” dedi.

Erdem, “Amacımız, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerimizle 750 milyon dolarlık bir hacim yaratmaktır” ifadelerini kullandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, hizmet verdiği sektörler için çapraz ürün satış portföyünü artırarak PVC sektörünün tek merkezi olmayı hedefleyen Akdeniz Chemson, 110 ülkeye satış yapıyor olacak.

Odak pazarları Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika, Orta Doğu, ABD, Çin, Brezilya ve Avustralya olan şirket, ara ürün bazında entegre bir yapıyla işleyen altı üretim tesisiyle faaliyet gösterecek. (REUTERS)