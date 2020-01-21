OYAK, Total ve M Oil’i 450 milyon dolara aldı

Bir süredir pazarlık masasında olan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve Demirören Holding anlaşmaya vardı. OYAK, 2015 yılından bu yana Demirören Holding bünyesindeki Total ve M Oil'i yaklaşık 450 milyon dolara satın aldı.

OYAK, Total için yaklaşık 360 milyon dolar, M Oil için ise yaklaşık 90 milyon dolarlık bir rakamı ödemeyi kabul etti. Hisse devrinin, yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleşeceği kaydedildi.

BİRKAÇ AYDIR GÖRÜŞÜYORLARDI

Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonlarından OYAK, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri ile operasyonlarını satın almak için Demirören Holding ile birkaç aydır görüşme halindeydi.

Total Oil Türkiye ve M Oil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyette. Demirören, Fransız Total'in Türkiye operasyonlarını 2015 yılında 325 milyon euroya satın almıştı.