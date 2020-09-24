Özel hastanelerde kiralık oda rantı

Gün geçmiyor ki sağlık sektöründe yeni bir skandal ortaya çıkmasın. Özel hastaneler, boşta olan katlarını ve odalarını günlük, haftalık, aylık ve yıllık şeklinde kiralıyor. Bu odalar, en fazla estetik operasyon amacı ile kullanılıyor. Saç ekimi, yüz germe ve botoks gibi uygulamalar bu odalarda yapılıyor. Odaları kiralayanların büyük kısmı da doktor değil. Merdiven altı estetikçi denilen bu kişiler, hastanelerin isimlerini kullanarak yaptıkları işi meşru ve güvenli göstermeye çalışıyorlar.

BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

Sektörün önde gelen özel hastanelerinin dahi odalarını kiraya verdiğini söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, bu uygulamanın hem sağlık hem de ekonomik açıdan büyük risk taşıdığını belirtti. Terziler, “Özel hastaneler günlük 1.000-1.500 TL'ye oda kiralıyorlar. Bu hastanelerin isimleri kullanılarak operasyonlar için 3.000-5.000 TL civarındaki fiyatlarla insanlar kandırılıyor” diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık turizminin yıllık 3 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğunu ifade eden Terziler, bu uygulamanın sektörün imajını ve gelirlerini büyük riske soktuğunu vurguladı. Kaçak operasyonların oldukça ucuza yapıldığını anlatan Terziler, Türkiye'nin uzun yıllar boyunca verdiği emekle estetikte bir marka olduğunu ancak merdiven altı operasyonların buna zarar verdiğini kaydetti.

EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Başta Avrupa olmak üzere tüm dünyadan Türkiye'ye estetik operasyonlar için insanların geldiğini dile getiren Terziler, buradan ekonomiye büyük katkı sağlandığını aktardı. Terziler, “Estetik operasyon için gelen yabancılar konaklama, ulaşım, restoran ve perakende gibi sektörlere de büyük kaynak aktarıyor. Operasyona gelen biri İstanbul'u dolaşıyor, Kapalıçarşı'dan alışverişini yapıyor. Bu nedenle kaçak operasyonlara göz yumulduğunu düşünüyorum. Yetkilileri bu duruma el atmaya davet ediyorum” dedi.

SAÇ EKİMİ GELİRİ 1.5 MİLYAR DOLAR

3 milyar dolarlık sağlık turizmi gelirleri içinde saç ekiminin 1.5 milyar dolar ile ilk sırada yer aldığını ifade eden DEİK Sağlık Komisyonu Üyesi Dr. Servet Terziler, pandeminin başında sektörün durduğunu, hazirandaki normalleşme ile birlikte yurtiçi ve yurtdışından talebin arttığını söyledi.

Terziler, “Pandemiyi kontrol altında tutabilirsek salgın öncesi 3 milyar dolar büyüklüğe sahip olan sağlık turizminde son çeyrek atağa kalkma dönemi olur. İngiltere, Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika, Ukrayna ve İskandinav ülkelerinden az sayıda hastalarımız Türkiye'ye gelip operasyonlarını oluyor. Her şey salgının dünyadaki seyrine bağlı. Türkiye'nin 2023'te sağlık turizminden 20 milyar dolar gelir hedefi var. Salgın sürecini az hasarla atlatırsak bu hedef gerçekleşebilir” diye konuştu.