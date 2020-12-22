Petrol fiyatları virüs kaygılarıyla düştü

Analistlere göre seyahat yasaklarının yanında, Rusya Başbakan Yardımcı Alexander Novak’ın, petrol talebinde toparlanmanın üç yılı bulacağına ilişkin açıklamaları da, fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Coronüvirüste mutasyonun ortaya çıkmasının etkisiyle Birleşik Krallık uçuşlarını durdurduğuna işaret eden Novak, bu gelişmenin de petrol fiyatları üzerinde oumsuz etki yarattığına işaret etti. Novak, buna karşın Covid-19 pandemisinde ikinci dalganın petrol talebi üzerindeki etkisinin ik dalgaya göre daha yumuşak olduğuna dikkat çekti.

Gelişmelerle, Şubat teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1.77 düşüşle 50.01 dolara kadar gerilerken, aynı vadeli Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 1.94 düşüşle 47.04 dolara indi. (DHA)