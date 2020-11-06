Dolarda kısason durum ve teknik analizler

Dolar/TL ABD’de ilk anda sonuçları net olarak kestirilemeyen seçimlere yönelik fiyatlamalarla her iki yönlü dalgalandıktan sonra dolarda küresel zayıf seyirle birlikte tarihi zirvelerinden düşüşe geçti.

Dolar/TL bu hafta büyük oranda ABD seçimi kaynaklı olmak üzere 8.40-8.54 arasında aşağı ve yukarı yönlü sert dalgalandı. Dalgalanmaların ardından ise yön belirleyici unsur, küresel piyasalarda doların değer kaybı oldu.

ABD’de sandıklardan Joe Biden’ın ismi çıkmaya devam ettikçe başkanlık şansı giderek azalan Başkan Donald Trump seçimlerin “çalındığını” iddia etti. Eski başkan yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden Nevada ve Arizona’daki liderliğini korumayı başarırsa başkan olacak. Pennsylvania ve Georgia’da ise fark son derece azalmış durumda.

ABD seçimleri analistlere göre Türkiye açısından diğer ülkelere göre daha fazla risk oluşturma ihtimali de barındırıyor.

TL’YE YÖNELİM YOK

Reuters’ta yer alan habere göre; TCMB’nin likidite adımlarıyla birlikte ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 8 baz puan artışla %14.07 seviyesine yükseldi. Temmuz ortasından beri 650 baz puan civarında sıkılaştırmaya gidildi ve fonlama maliyeti Aralık 2019’dan beri en yüksek orana çıktı.

Buna karşın hem lokal, hem de yabancı yatırımcıların TL ve TL cinsi varlıklara her hangi bir belirgin yönelimi görülmüyor.

Lokal yatırımcılar TL’nin getirisini yeterli görmediklerinden döviz ve altın cinsi mevduatlarını bu yıl 27.4 milyar dolar artırmış durumda. Son 2 haftada artışlar belirginleşiyor.

Yabancı yatırımcılar Türk hisse senetlerinde satıcılı bir seyir izlemeye devam ediyor. Yılbaşından beri çıkış 5.8 milyar dolar oldu. Yıllarca TL cinsi iç borçlanma piyasasında %20-25 ağırlığa sahip yabancılar bugünlerde bu oranı %3’lere kadar düşürmüş durumda. DİBS’de bu yıl yabancı çıkışı 7.6 milyar dolara ulaşmış durumda.

ABD Merkez Bankası (Fed) dün gevşek para politikasını değiştirmedi ve yayılan koronavirüs salgını ve belirsizliğini koruyan başkanlık seçimleri nedeniyle ivme kaybeden ABD ekonomik toparlanmasını sürdürmek için elinden geleni yapacağı taahhüdünü verdi. Fed piyasada bir değişiklik getirmedi.

SEÇİM FİYATLAMARI ARDINDAN GÖZLER YENİDEN TCMB’YE ÇEVRİLİR

Piyasalarda ABD seçimlerinin ardından odak noktasının Merkez Bankası’nın (TCMB) devam eden sıkılaştırma adımları ve 19 Kasım’da gerçekleştireceği bir sonraki faiz kararı olması bekleniyor.

Bankacılar %14.75’e doğru hızla ilerleyen sıkılaştırma adımlarının TL’de daha fazla değer kayıplarının önüne geçtiği konusunda hemfikirler. Ancak piyasalar TCMB’den daha net adımlar görmek de istiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün döviz kurunda beklentinin çok üstünde bir dalgalanma yaşanmadığını, dolara müdahalenin de henüz düşünülmediğini söyledi.

Albayrak, dövizi faiz üzerinden baskılamanın mümkün olduğunu ancak faizi yükseltmenin üretimi düşüreceği ve istihdamda azalma yaratacağı endişesiyle bu yönteme başvurmadıklarını belirtti.

Sokakta herkes birbirine ‘Dolar, altın, borsa ne olur?’ diye soruyor. İşte uzman kurumlarda yer alan teknik analizler:

BORSA

Şeker Yatırım: BIST-100 endeksi sınai endeks dün günü %1,06 yükselişle 1.180,02'den kapattı. Endeks kısa vadeli düşüş trendini yukarı kırarken, gün içinde 1.163, kısa vadede ise 50 GHO'nın geçtiği 1.145 üzerinde tutundukça geri çekilmeler olsa da yükselişini 1.196-1.202 aralığı ilk hedef olmak üzere devam ettirmesi beklenmektedir.

ALTIN

Integral Menkul: Değerli metal 22 ve 50 günlük ortalamaları aşarak son 5 haftanın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Bu bölgede gelen kar satışları ile gerileyen ons altında ortalamaların üzerinde güçlü görünüm sürüyor. Yükselişin devamı halinde 1971 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. Olası düşüşlerde 50 günlük ortalama olan 1913 seviyesi destek konumunda. Paritede güçlü görünümün devamı için bu seviyenin üzerinde kalınması önemli.

Işık Menkul: Emtiada yeniden görülebilecek alıcılı işlemlerde ise 1947, 1951, 1956 ve 1970 Dolar’daki direnç seviyeleri takip edilebilir.

DOLAR

Işık Menkul: Kurda, dünkü işlem gününde 8,48 civarına doğru tırmanış sonrasında gelen geri çekilmelerle 8.41 civarında kapanış görüldü. Yeni günde de, şuan için bu seviyeye yakın fiyatlanan kurda ABD seçimleri gibi önemli küresel gelişmeler önemli olacak. Yine, iç taraftaki gelişmelerle de kurdaki fiyatlamalar şekil bulabilir.