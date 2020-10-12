Piyasalar hareketli haftaya başlıyor! İşte son gelişmeler ve teknik analizler

Türkiye’de bugün açıklanacak işsizlik rakamları takip edilirken dolar/TL 7,90’ın altı euro/TL ise 9,30 seviyesinin üstünde. Dış gelişmeler kur üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Piyasaları etkileyen dış gelişmelerde ise son durum şöyle: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alımını yeniden gözden geçirmesi ve bu alımı geri çekmeye çağırdıklarını söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump yönetiminin ortaya koyduğu 1,8 trilyon dolarlık teşvik paketi teklifini reddetti.

Çin Merkez Bankası finansal kuruluşlar için yüzde 20 olan döviz forward yuan pozisyonları zorunlu karşılık oranının bugünden itibaren sıfırlanacağını duyurdu.



Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranını (nema oranı) 16 Ekim’den itibaren uygulanmak üzere yükseltti. Merkez Bankasının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10.07.2020-15.10.2020 arasında yüzde 5,00 olarak uygulanan faiz oranı 16 Ekim’den itibaren yüzde 7,00 olarak uygulanmaya başlayacak. Merkez Bankası böylece piyasadaki para musluklarını kısarak enflasyonla mücadele için bir adım daha atmış oldu.

Sokakta herkes “Dolar, borsa, altın ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte finansal kuruluşlardan uzman kişilerin hazırladığı teknik analiz notları:

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan piyasa notuna göre dolar/TL paritesi Asya seansında 7.8750 seviyesi üzerinde fiyatlandı. Gün içinde ise 7,8888 seviyesi takip edilecek. 7,8759 seviyesi gün içi destek olarak görülebilecek.



Ahlatçı Yatırım tarafından yayımlanan analizde şu ifadeler yer aldı: Teknik olarak incelediğimizde, kurun 7,87 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Gelebilecek alımlar ile birlikte kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,89, 7,92 ve 7,94 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir



ALTIN

Ikon Mehkul tarafından hazırlanan piyasa notunda altında olası kâr satışlarında gün içi önemli destek olarak 1918 dolar/ons seviyesi işaret edildi. Notta destek seviyesi olarak 1928 – 1918 – 1907 dolar seviyeleri, direnç seviyesi olarak ise

1936 – 1945 – 1955 dolar seviyeleri gösterildi.

BORSA

Ahlatçı Yatırım tarafından hazırlanan teknik analiz notlarında endekste yükseliş hareketinin sürmesi halinde 1.180 puanın takip edileceği belirtildi. Analizde şu ifadeler kullanıldı: Yükseliş durumunda 1.172 ve 1.180 direnç seviyelerini takip edeceğiz. Geçtiğimiz Ağustos ayında olduğu direnç seviyelerinden yaşanabilecek olası geri çekilmelerde ise 1.160 ve 1.152 destek seviyeleri test edilebilir.