Piyasalarda gün sonu! Dolar/TL’de son durum

Hazine’nin TÜFE’ye endeksli 5 yıllık tahvili ilk ihracında ortalama reel bileşik getiri yüzde 2.32, ihalede borçlanma yaklaşık 1.8 milyar lira oldu. Hazine bugün Şubat iç borçlanma programına 29 Ocak 2025 itfalı 6 ayda bir yüzde 1.18 reel kupon ödemeli tahvilin ilk ihracı

ile başladı. İlgili tahvilin ihale öncesi rekabetçi olmayan tekliflerde de toplam 2.8 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

Sterlin, Avrupa Birliği’nin (AB), Brexit sonrası için Birleşik Krallık ile ticaret görüşmeleri kurallarına ilişkin taslağı açıklamasının ardından dolar karşısında yüzde 1.36 düşerek 1.3027 düzeyine kadar geriledi. Sterlinin lira karşısında da yüzde 1.09 düşüşle 7.7962 liraya geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.39 artarak 10.27'ye çıkarken iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi de 0.69 artışla 10.27 düzeyinde.

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Gün sonu işlemlerde ;

– dolar en düşük 5.9764 lira ve en yüksek 5.9862 lirayı gördükten sonra, 5.98 – 5.99 lira aralığında,

– euro en düşük 6.6068 lira ve en yüksek 6.6407 lirayı gördükten sonra, 6.61 – 6.62 lira aralığında,

– sterlin en düşük 7.7915 lira ve en yüksek 7.8903 lirayı gördükten sonra 7.79– 7.80 lira aralığında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida, ABD ekonomisinin sağlığı konusunda iyi işaretler gelmeye devam ettiğini, bununla birlikte Çin’deki yeni coronavirüs salğınının devam etmesi durumunda görünüm için potansiyel bir risk oluşturduğunun bilincinde olduklarını söyledi. DHA