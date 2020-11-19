Politika faizi nedir? Para Politikası Kurulu’nun görevi ne?

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

Merkez Bankası bankalara Türk Lirası ile ve belli bir faizle borç veriyor. Bankalar da aldıkları bu kaynağı yurt dışından buldukları kaynaklarla da birleştirerek üstüne topladıkları mevduatları da ekleyerek piyasaya kredi veriyorlar. Merkez Bankası’nın her ay açıkladığı bir haftalık repo faizi (politika faizi) bankalara o hafta hangi orandan borç verileceğini belirliyor. Bu faiz artırılırsa Merkez Bankası’ndan TL satın almak pahalı olacağı için bankalar bol miktarda TL alamıyor. Faiz oranı düşük olduğu zaman ise bankalar daha rahat TL alabiliyor ve böylece kredi verebiliyorlar. Merkez bankaları normal koşullarda enflasyon oranına bakarak politika faizini belirliyor. Fakat Türkiye’de politika faizi ekonomi yönetiminin talimatları sonucu enflasyonun aşağısında.

PARA POLİTİKASI KURULU NEDİR?

Yukarıda bahsettiğimiz politika faizi Merkez Bankası’nın her ay bir kez toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından belirleniyor. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı, Başkan Yardımcıları, Banka Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir üye ve Başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanacak diğer bir üyeden oluşuyor. Hazine Müsteşarı veya onun belirleyeceği Müsteşar Yardımcısı, toplantılara oy hakkı olmaksızın katılabiliyor. Yani yasalara göre hükümetin para politikası kurulunda bir oy hakkı yok.