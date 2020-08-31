Resmi Gazete’de yayımlandı! Etil alkolde gümrük vergisi sıfırlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan yeni kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkolde gümrük vergisi sıfırlandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Ekli ‘İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1’inci, 474 sayılı Kanunun 2’nci, 3283 sayılı Kanunun 2’nci, 4458 sayılı Kanunun 16’ncı, 22’nci ve 55’inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

Madde 1- 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi (EK-1)’nden aşağıda yer alan satır çıkarılmıştır.

Madde 2- Bu Karar yayımını takip eden 15’inci gün yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”