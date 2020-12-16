Rusya’ya domates ihracatında kota artabilir

Türkiye’nin domates ihracatında önemli bir pazar olan Rusya’ya ihracat tekrar başlayabilir. Interfax haber ajansında yer alan habere göre Rusya Tarım Bakanlığı Türkiye’den alınan domates kotasını 250 bin tona yükseltilmesini teklif etti. 200 bin olan kota, kasım ayı sonunda dolmuştu.

2017 YILINDA AMBARGO KALKTI, KOTA GELDİ

Rusya, Türkiye ile 2015 yılı kasım ayında yaşadığı siyasi kriz sonrasında Türk domatesine ambargo kararı almıştı. 2017 yılı Kasım ayında Türk domatesi tekrar Rusya’ya ihracat vizesi alırken, bu kez kotayla karşı karşıya kaldı.

İlk önce 1 Kasım 2017 tarihinde 100 bin ton olarak belirlenen kota, Türk ihracatçılarının kısa sürede kotayı doldurması üzerine, Ankara'nın girişimleriyle önce 150 bin tona, 7 Mart 2020 tarihinde ise 200 bin tona çıkarılmıştı.

İHRACATÇILAR KALDIRILMASINI İSTİYOR

Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Başkanları, Türk domatesinin en büyük ihraç pazarı Rusya’ya ihracatın durma noktasına gelmesi üzerine yaptıkları ortak açıklamayla, Rusya Federasyonu’na yapılacak domates ihracatında kotanın kaldırılmasını ve 2015 Kasım ayı öncesindeki sürece dönülmesini talep etmişti. (REUTERS-İHA)