Salgın ekonomisinde sınıfta kaldık

The Economist dergisinin corona virüsü sonrası ülkelerin gösterdiği ekonomik performansı değerlendirdiği “finansal güç endeksi”ne göre, dünyanın en büyük 19. ekonomisi Türkiye, 66 gelişmekte olan ülke arasında 44. sırada yer alarak sınıfta kaldı.

Dergi, kamu borcu, dış borç ve borçlanma maliyetinin yanı sıra 4 kriterden birisi olan döviz rezervleri konusunda “Dolar bazında en büyük fark, lirayı artırmak için müdahale ederek rezervlerini hızla tüketen Türkiye'de” sözlerine yer verdi.

Prof. Dr. Emre Alkin, dün Youtube yayınında endeksi yorumlayarak, “Bu endeks ülkelerin corona virüsüne karşı finansal cevabını gösteriyor. Ahmet Eflaki'nin çok güzel bir sözü var Ariflerin Menkıbeleri kitabında. Diyor ki: Mübarek olsun dünyada toyumuz düğünümüz, toyu ve düğünü boyumuza göre biçti.

Demek ki finansal güç olarak da bizim boyumuz kısa” ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin corona virüsü sonrası vatandaşına yardımda yetersiz kaldığını vurgulayan Alkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Dünyanın en büyük 19'uncu ekonomisiyiz ama finansal güçte 44'üncü sıradayız. Biz vatandaşımıza milli gelirin yüzde 3'ü civarında yardım yaptık ama Almanya'da bu oran yüzde 28.3.

*ABD Merkez Bankası (Fed) 19 trilyon dolarlık ekonomiye 6.5 trilyon dolarla girdi ve sonuna kadar destek mesajı verdi. ‘Orası Amerika, borçlu değil' diyemeyiz. Dünyanın en borçlu ülkesi. Toplam borcu milli gelirini aşıyor.

REZERVDE KIRMIZI ALARM

Endekste yer alan 4 kriterden birisi olan kamu borcunun milli gelire oranında Türkiye'nin yüzde 40'la fena durumda olmadığını vurgulayan Alkin, “Ben IMF kriterine bakmam, Maastrich kriteri yüzde 60 diyor. Biz diğer ülkelere göre daha iyi durumdayız.

Ama sorun ne: Faiz yüksek, vade kısa. Dış borcumuzun milli gelire oranı ise yüzde 25'in üzerinde. Borçlanma maliyetinde kötünün iyisi durumdayız. Ama uluslararası rezervlerin belayı savuşturma oranında alarm sınırındayız” dedi.

Pakistan ve Kenya bizden iyi

The Economist dergisinin “finansal güç endeksi”nde Güney Afrika ülkesi Botsvana birinci sırada yer alırken, onu Tayvan, Güney Kore, Peru ve Rusya izledi.

Listenin son sırasında büyük bir ekonomik buhran yaşayan Venezuela gelirken, Türkiye'nin Etiyopya, Kenya, Pakistan gibi ülkelerin bile gerisine düşmesi dikkat çekti. Türkiye'yi Irak, Senegal ve Güney Afrika takip etti.