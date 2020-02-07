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Skandalın ardından dev bankaya yeni CEO

İsviçre'nin en büyük ikinci bankasının CEO'su Tidjane Thiam, banka içinde yöneticilerin özel dedektif tutularak takip ettirildiğinin ortaya çıkmasının ardından görevi bırakıyor.

Sozcu.com.tr
10:27 -
Haberler Ekonomi
Skandalın ardından dev bankaya yeni CEO

Thiam’ın yerine bankanın İsviçre bölümünün başında bulunan Thomas Gottstein geleceği açıklandı.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, Thiam, gelecek hafta Zürih merkezli bankanın dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının sunumunu gerçekleştirdikten sonra görevden ayrılacak. Yönetim Kurulu Başkanı Urs Rohner ise görevine Nisan 2021’e kadar devam etmesi kararı alındı.

Bloomberg’in aktardığına göre, CEO değişiminin, bankanın önemli hissedarları arasındaki gerilimi artırması bekleniyor. Hissedarlardan Harris Associates, Silchester International Investors ve Eminence Capital, CEO Thiam’ın görevden alınmaması konusunda banka yönetim kurulunu uyarmış, istifa olacaksa Thiam değil Başkan Rohner’in kendisinin istifa etmesi gerektiğini öne sürmüşlerdi.

Son güncelleme: 10:34 07.02.2020
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