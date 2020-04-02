Son dakika… Benzinde indirim beklentisi

Küresel corona virüsü krizi ve Rusya ile Suudi Arabistan’ın petrol arzı konusunda anlaşmaya varamaması nedeniyle Türkiye’de akaryakıt fiyatları çok sık değişiyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre dün 8 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 14 kuruşluk bir indirim bekleniyor.

İSTANBUL’DA 5 TL’NİN ALTINA DÜŞECEK

Benzinin litre fiyatı şu an İstanbul’da 5.11 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen indirimin pompa fiyatlarına yansıması halinde benzin fiyatı İstanbul’da 5 TL’nin altına inecek.

Benzinin litresi Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.21 TL seviyesinde.