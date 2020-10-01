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Son dakika… Elektriğe zam

Sanayi, ticarethane ve meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatına yüzde 5.6 ile yüzde 5.7 arasında zam yapıldı. Yeni tarifeler 3 ay boyunca uygulanacak.

09:58 -
Haberler Ekonomi
Son dakika… Elektriğe zam

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen ve Resmi Gazete’de yayımlanan bugünden itibaren geçerli tarifeye göre meskenlerde kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.6, ticarethanelerde ve sanayide kullanılan elektriğin fiyatı yüzde 5.7 artırıldı.

EPDK'nın, 1 Ekim tarifelerine ilişkin kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, eski ve yeni tarifeler:

Bu kararla birlikte bir kilovatsaat elektrik (tüm vergi, pay ve fonlar dahil) konutlarda 71.02 kuruştan 75.10 kuruşa, sanayide 70.97 kuruştan 75.06 kuruşa ve ticarethanelerde 94.44 kuruştan 99.87 kuruşa çıktı.

Ayrıntılar geliyor…

Sanayi son dakika zam
Son güncelleme: 10:09 01.10.2020
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