Son dakika… LPG Otogaz’da 95 kuruş indirim!

EPGİS, Twitter hesabından LPG Otogaz fiyatlarında indirim gerçekleştiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, 2 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogaz’ın litre fiyatında 95 kuruş indirim gerçekleştiği belirtildi.

İndirimin ardından LPG Otogaz’ın litre fiyatı ortalama İstanbul’da 3.97 liradan, 3,02 liraya, Ankara ve İzmir’de ise 3,98 liradan 3,03 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

BENZİNDE FİYAT ARTMIŞTI

EPGİS tarafından yapılan açıklamada “Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Benzinde 8 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denilmişti.